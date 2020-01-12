تعرّف على فريق هاري وميغان الذي سيقدّم الدعم لهما في الأيام القادمة!

شكل إعلان دوقا ساسكس الأمير هاري وميغان ماركل قضائهما عطلة عيد الميلاد بعيداً عن العائلة الملكية مفاجآة لمحبينهما، لكن الصدمة الكبرى كانت إعلانهما التحني عن الواجبات الملكية.

فبعد أن تحرر الثنائي الملكي من القيود والبروتوكولات استطاعا مشاركة أسرارهما مع مجموعة من المقربين لديهما وهما يحاولان الابتعاد عن الواجبات الملكية، وبالطبع كانت منهم والدة ميغان دوريا التي كانت إلى جانبها باستمرار خلال الأشهر الأخيرة.

وهناك العديد من الأشخاص الذين وصفوا بأنها انضموا إلى فريق ساسكس ويساندون الأمير هاري وميغان نحو رؤيتهما للحياة الجديدة:

1- أوبرا وينفري

شاركت مقدمة البرامج الحوارية أوبرا الأمير هاري في انتاج وتقديم سلسلة Apple المكونة من ستة أجزاء عن الصحة العقلية، كما أنها ومن خلال قناتها التلفزيونية وسلسلة المشاريع الخيرية تعد واحدة من أكثر النساء قوةً في أميركا وهي مثال يُحتذى به بالنسبة لميغان، فأوبرا فتحت الأبواب ومساعدتها وستواصل القيام بذلك.

2- ديفيد فوستر

وهو شخصية معروفة بالأعمال التجارية وعلى اتصال جيد في العالم السياسي الكندي، تعرّفت زوجته كاثرين ماكفي على ميغان منذ الدراسة واستأجر فوستر القصر الكندي الذي تبلغ تكلفته 10 ملايين جنيه أسترليني وبصفته صديق قديم لرئيس الوزراء الكندي فسيقدم قناة سياسية لميغان.

3- جايل كينغ

هي مقدمة برامج وصديقة أوبرا وينفري المقرّبة حصلت بالفعل على أول مقابلة مع الامير هاري وميغان التي ستعرض في الولايات المتحدة وكندا، وهي قوية للغاية وستكون العقل المدبّر لاستراتيجية الزوجين الإعلامية فهي تعرف كل فرد في التلفزيون.

4- سارة لاثام

هي مديرة الاتصالات العامة للأمير هاري وميغان ماركل وتحمل الجنسية الأمريكية والبريطانية المزدوجة ، وهي تفهم في قوة العلامة التجارية وستكون حاسمة في صياغة صورة ساسكس في دورها الجديد.

5- ديفيد واتكينز

يوصف ديفيد بأنه السلاح السري للزوجين ويدير حساب Sussex Royal على انستغرام وبحسب إعلان صادم خلال الأسبوع الماضي فإن الزوجين يعتزمان مشاركة تفاصيل حياتهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

6- كيلي توماس مورغان

وهي صانعة الصور عملت معها ميغان عندما حررت مجلة فوغ لعدد سبتمبر الماضي وأكّدت كيلي أن تعاملها مع الأمير هاري وميغان كان الأفضل.

7-ريان ساكس

يعرف ريان بأنه رئيس وكالة مواقع التصميم في تورنتو حيث ساعد ميغان ماركل قديماً على تصميم مدوّنة أسلوب حياتها The Tig، وعمل سراً على موقع SussexRoyal.com منذ شهور.

8- أبينيجل سبينسر

وهي زميلة ماركل في مسلسل Suite والصديقة الحميمة لها والتي تحتاجها في الوقت الحاضر لتقف بجانبها حيث أن ميغان تحدّثت عن شعورها بالعزلة عندما كانت في المملكة المتحدة.

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