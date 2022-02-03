تفاصيل صادمة حول مقتل محامي تركي مشهور.. وزوجته المذيعة تعاني

اهتزت تركيا بعد خبر مقتل المحامي التركي الشهير شفق محموتيازيج أوغلو وهو زوج المذيعة التركية المعروفة "إيس إركين".

تفاصيل صادمة حول مقتل المحامي الشهير

قُتل المحامي الشهير شفق محموتيازيج أوغلو نتيجة هجوم مسلح وقع في مطعم كوندالي للأسماك الواقع في بازار الصيادين في باكيركوي يشيل كوي، في حادثة مؤسفة وصادمة جدًا للشارع التركي

وكان شفق برفقة سائقه مراد بيلمز الذي أصيب نتيجة الهجوم المسلح، وبدأت التحقيقات حول هذا الهجوم البشع في جميع انحاء تركيا.

وتم القاء القبض على تسعة اشخاص متهمين بهذا الهجوم من بينهم قادر ياسك وعلي ياسك وتبحث الشرطة التركية عن باقي المتهمين بشكل مكثف.

وبحسب التفاصيل المتداولة عن سبب هذه المشاجرة التي تسببت بمقتل المحامي الشهير، فإن الاخبار المنتشرة تشيره إلى ان الامر بدأ بمشادة كلامية على مبلغ 65 الف ليرة تركية، وبعد الاتفاق على الذمم، نفذ المجرمين عملية القتل التي وصفت بالمجزرة

المذيعات والنجوم يدعمون زوجته يس إركين

تحدثت المذيعتان سيرين سيرينجيل وزميلتها بيركان بالي عن الوضع المأساوي التي تعيشه صديقتهما ايس اركين وهي زوجة الضحية، حيث قالت سيرين: "إن ايس في وضع سيء جداً وتاخذ الكثير من الأدوية".

وتابعت: "اضطرت والدتها إلى اخفاء الادوية المهدئة والمخدرة عنها كما حذّرت أصدقائها من اعطائها أي أدوية، حيث أن والدتها ترمي الحبوب في المرحاض وهي تحاول أخذها من هناك".

