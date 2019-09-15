هذا ما قاله توم هانكس عن فيلم Hustlers.. وجينيفر لوبيز تبكي فرحاً

عرض الفيلم الجديد Hustlers في جميع دور السينما البريطانية والأمريكية يوم الجمعة الماضي حيث حصل على 2.5 مليون دولار في عروض مساء الخميس في أميركا الشمالية.

وخلال مقطع فيديو مدته 17 دقيقة نُشر عبر صفحات الإنترنت ظهرت جينيفر لوبيز وهي تبكي بشدة بسبب الإشادة الكبيرة التي حظي بها الفيلم والإنتقادات الإيجابية، بينما كانت تتحدث مع شريكتها المنتجة إيلين جولدسميث.

وعبّرت جينيفر عن سعادتها عند قراءة العناوين فقالت: "أنا فخورة جداً لا أحد يعرف مدى صعوبة الأمر"، لترد إيلين عليها: "أنا أعرف ياحبيبتي إنه شيء رائع"، كما أضافت جينيفر: "انت لا تعرفي لقد كنت أعمل لفترات طويلة، فبذلت قصارى جهدي لأستطيع أن أجعلها ملحمة، وقد تركت الباقي لله والتوقيت والناس".

وقدّر النقاد نجاح جينيفر بدور سامنثا بارباش الراقصة المخضرمة وزعيمة العصابة بنسبة 87%.

وبعيداً عن وسائل التواصل الاجتماعي انضم النجم توم هانكس إلى جينيفر لوبيز خلال المؤتم الصحفي TIFF، حيث أراد الوقوف بجانب الفتيات لالتقاط صورة فسألهن: "يا إلهي! عفواً ليس لدي أي أحمر شفاه فهل يسمح لي بالوقوف إلى جانبكن؟"، كما أضاف دعابة بقوله: "الشيء السيء الوحيد الذي سمعت عنه في الفيلم هو أنه كان بمقدوركن استخدام القليل من توم هانكس فيه".

وردّت عليه النجمة العالمية جينيفر بابتسامة وبقولها: "الكثير من الحب، الكثير من الحب".

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