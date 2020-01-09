هايلي بالدوين تشكر عائلة "حديد" بسبب مرض زوجها.. ما علاقتهم بالأمر وكيف ردت جيجي حديد؟!

كشفت عارضة الأزياء "هايلي بالدوين" عبر منشور على تويتر بأن زوجها جاستين بيبر مصاب بمرض لايم المزمن، وذلك عقب رسالة نشرها جاستين عبر حسابه الخاص على انستغرام يكشف إصابته بهذا المرض.

وكتبت هايلي عبر المنشور: "بالنسبة لأولئك الذين يحاولون التقليل من شدة مرض لايم يرجى إجراء بحث والاستماع إلى قصص الأشخاص الذين عانوا من ذلك لسنوات، فالتقليل من شأن المرض الذي لا تفهم فيه شيئاً ليس هذه الطريقة المطلوبة، فكل ما يتطلبه الأمر هو تثقيف نفسك".

وأضافت لكلامها: "أريد أن أقول شكراً جزيلاً لكل من جيجي حديد وبيلا حديد ويولاندا حديد على إمدادي بالكثير من المعلومات والوضوح حول مرض لايم وللمساعدة في الإجابة على أسئلتي حول مسار العمل والأعراض وما إلى ذلك أحبكن أيتها السيدات الرائعات".

كما شكرت هايلي النجمة أفريل لافين فقالت: "أرسل الكثير من الحب إلى أفريل لافين شكراً لك على كل ما تفعلينه لتثقيف الناس حول لايم أنت مذهلة".

وردت عارضة الأزياء جيجي حديد على المنشور بقولها: "سعادتنا ومتمنين له أسرع علاج ممكن" مع رموز تعبيرية قلب.

وتم تشخيص العارضة يولاندا حديد بمرض لايم عام 2012 ونتيجة لذلك فقدت القدرة على القراءة والكتابة ومشاهدة التلفاز وفي عام 2015 كشفت إصابة ابنتها بيلا وابنها أنور بنفس المرض، أما أفريل فقد أعلنت إصابتها بالمرض عام 2015 أي بعد عيد ميلادها الثلاثين.

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