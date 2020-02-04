جوردان دان بإطلالة سوداء أنيقة في حفل BAFTA.. وتعلن عن مفاجأة!

حضرت عارضة الأزياء "جوردان دان" حفل Vogue and Tiffany & Co BAFTA للأزياء المقام في أنابيل في لندن يوم الأحد الماضي.

وظهرت جوردن بإطلالة أنيقة على السجادة الحمراء وهي ترتدي فستاناً أسود من الساتان من مجموعة Jean Paul Gaultier بقصة الأوف شولدر كما تزيّن بوشاح من الشبك اللامع حول عنقها ويدها.

ولإتمام أناقة إطلالتها اعتمدت على الكعكة المرتفعة في تسريحة شعرها كما وضعت المكياج الناعم في ظلال العيون ولون أحمر شفاه بني.

لكن ما لفت النظر هو عرضها لخاتم خطوبتها الماسي الذي كانت ترتدي في الحفل حيث كانت تضع يدها على قدمها لرؤية الخاتم.

وخلال وقت سابق من يوم السبت الماضي نشرت جورد عبر حسابها الخاص على انستغرام صورةً لها وهي ترتدي الخاتم بينما كانت تغطي عينيها بيدها الأخرى حيث أعلنت خطوبتها من "ديون هاملتون"، وعلّقت على الصورة: "جوردان دان هاملتون لديها خاتم لطيف".

ويشار إلى أن جوردن احتفظت بتفاصيل علاقتها سراً مع ديون هاملتون لكنها لمّحت إلى أنها تواعده منذ عام 2019 عند مشاركتها صورةً له خلال عطلتهما في جامايكا.

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