جوردن وودز بتاتوه للإمام الشافعي.. فما القصة؟

بعد مرور اشهر طويلة على الفضيحة التي تصدرت عناوين الصحف في الآونة الأخيرة بسبب قيام عارضة الأزياء الشهيرة جوردن وودز، والصديقة المقربة من كيلي جينير بإقامة علاقة مع لاعب كرة السلة تريستان تومبسون حبيب كلوي كارداشيان ووالد طفلتها، أنهت هذه الفضيحة علاقة وودز مع أل كارداشيان بشكل نهائي لا رجعه فيه.



ظهرت وودز، مؤخرًا في حفل شركة التجميل "أوما" بفستان أنيق بنقشة التمساح وصندل ذهبي اللون ومجوهرات من اللولؤ المطلي بالذهب لكن ما لفت الانتباه ليس إطلالتها ولكن الوشم الجديد على طول ذراعها وهو عبارة عن مقولة مأثورة، بحسب ما نشرته مجلة "باسل" نقلًا عن صحيفة يو إس ويكلي.



حصلت وودز على التاتوه الجديد قبل اسبوع في الأستوديو الخاص بشقيقها، في البداية ولم تكن العبارة المكتوبة ظاهرة بشكل واضح على تطبيق "إنستغرام" عندما نشرت صورها لأول مرة، لكن مع ظهورها في حفل شركة "أوما" ، تمكن معجبوها من قراءة العبارة المكتوبة بخط سينمائي دقيق.



نشرت صحيفة يو إس ويكلي أن العبارة المكتوبة وهي "لقد علمت أن رزقي لن يأخذه أحد غيري"، أي أن قدرها سيصيبها لا محالة، وهذا اقتباس من عبارة لإمام المسلمين الشافعي.

هذا الاقتباس فسره البعض بأنه ينطبق على مواقف كثيرة في حياه وودز ولكن الموقف الأكثر تطابق مع هذه المقولة هو علاقتها بكيلي جينير وخسارة صداقتها وليست مرتبطة بآل كارداشيان، بعد قضية الخيانة التي ذاع صيتها في السابق وأنها بريئة كما كانت تدعي وأنها ارتكبت ذلك وهي مخمورة وغائبة عن الوعي، وربما تشير إلى الأوقات العصيبة التي واجهتها في الأشهر الأخيرة.



واعلنت وودز في حديث مع جاد بينكت سميث انها هي وعائلتها تلقوا تهديدات بالقتل بعد انتشار فضيحة الخيانة، ولكن في نهاية الأمر إذا كان التاتوه متعلقًا بكيلي أو بآل كارداشيان فذلك لم ولن يؤثر على مسيرة وودز فهي أطلقت علامة بوهو التجارية وظهرت على غلاف مجلة " كوسموبوليتان" بنسخته البريطانية والآن ظهرت في الحفل الترويجي لشركة أوما.

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