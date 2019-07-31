شُهرة جوردن وودز وصلت مجلة Cosmopolitan.. وهذا ما قالته عن كايلي جينر!

تطرّقت نجمة تلفزيون الواقع وعارضة الأزياء "جوردن وودز" خلال مقابلتها الصريحة مع مجلة Cosmopolitan البريطانية، لفضيحة خيانتها لصديقتها كلوي كارداشيان مع حبيبها تريستان تومبسون.

وتفصيلاً لما حدث وقتها وكيفية شعورها، تحدثت جوردن: "لم أكن أعرف شعوري، لقد كان مثل، هذا لم يحدث أبداً، ثم قلت له يجب أن أذهب، وبالفعل خرجت على الفور، وركبت سيارتي وأنا في حالة صدمة".

أما عن الآثار المترتبة للفضحية على حياتها، كشفت جوردن: "مررت بعدها بمرحلة تفكير عميقة، فكنت أقول لنفسي: "سأعزل نفسي، لأنني لا أعرف ما أشعر به، ولا أعرف ماهو الشيء الصحيح الذي يجب فعله"، كما أضافت: "كنت فقط بحاجة إلى بعض الوقت مع نفسي لأفهم ما كان يحدث".

ثم انتقلت إلى علاقتها المضطربة بصديقتها المقرّبة كايلي جينر، بعد فضيحة الخيانة، خاصة بعد إلغاء كايلي متابعتها على إنستغرام، كما طلبت منها الإنتقال من منزلها، وعلى الرغم من هذا قالت جوردن: "أنا أحبها، وهذا منزلي، وأنا أتمنى أن يكون كل شيء في مكانه الصحيح، أن نتمكن جميعاً من بناء علاقتنا مع عائلاتنا، ونكون أقوى وأكثر سعادة".

أما عن المضايقات التي تعرّضت لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي من قبل المتابعين، علّقت على الموضوع بقولها: "عندما نظرت إلى اسمي على الإنترنت، ورأيت كل الأشياء التي يقولها الناس عني، أصبح الأمر بمثابة ورم سرطاني بالنسبة لي"، كما أضافت: "الناس غير متحيزين، إلى درجة أنهم لا يشعرون بالتعاطف، ولا يشعرون بالسوء، ولا يدركون أن الرسالة المضحكة حول شخص ما، قد تدفعه إلى الهاوية".

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