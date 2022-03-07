جيجي حديد تبدو كملكة عربية.. إطلالة غريبة تناسب الذكور!

تواصل عارضة الأزياء ذات الأصول الفلسطينية جيجي حديد لفت الانظار إليها بإطلالاتها المتميّزة خاصة في عروض الأزياء.

جيجي حديد بإطلالة عربية

نشرت عارضة الأزياء الشهيرة مجموعة صور لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" ظهرت فيها بإطلالة غريبة خلال أحد عروض الازياء.

وصدمت جيجي المتابعين وهي ترتدي عباءة بيضاء تشبه إلى حد كبير العباءات الرجّالية العربية، وتتناسب بشكل كامل مع اطلالة الصحراء، كما وضعت جيجي قطعة قماش على رأسها وغطت بها عيونها.

رد فعل المتابعين على إطلالة جيجي حديد

أصيب المتابعون بصدمة كبيرة بعد ان نشرت عارضة الأزياء الأمريكية من اصول فلسطينية جيجي حديد هذه الصور حيث انتقلوا إلى قسم التعليقات، للتعليق على الصورة، فقال أحدهم: "تبدو كأنها عربية"، وأضاف آخر: "انت ملكة عربية رائعة جدا وانا أحبك واتمنى لك الخير".

جيجي حديد عارية في اعلان لفيرساتشي

وفي وقت سابق ظهرت عارضة الأزياء جيجي حديد وشقيقتها بيلا عاريتين تماماً خلال اعلان تشويقي خاص بعلامة الأزياء العالمية فيرساتشي ونشرت الشقيقتان الصورة عبرحسابهما الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام".

وشبههم الجمهور بآلهتي فيرساتشي حيث أشاد المتابعون بظهورهما الجريء، ولم يخلو الأمر من بعض الانتقادات.

يُشار إلى أن عارضة الأزياء كانت قد انفصلت قبل مدة عن حبيبها ووالد ابنتها الوحيدة المغني الإنجليزي ذي الأصول الباكستانية زين مالك بعد دخول الأخير في شجار مع والدة جيجي بسبب خصوصية ابنتهما خاي.