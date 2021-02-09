جيجي حديد تعود للعمل بعد 4 أشهر على ولادتها.. وحركة غريبة لشفتيها أمام الكاميرات!

رحبَّت "جيجي حديد" بمولودتها "خاي" من حبيبها المغني الإنجليزي "زين مالك" في شهر "ديسمبر"، ورغم مرور خمسة أشهر فقط، إلَّا أنها قررت العودة إلى العمل مُبرزةً جمال جسدها بعد الولادة.

شاركت عارضة الأزياء الأمريكية ذات الأصول الفلسطينية "جيجي حديد" متابعيها الذين يصل عددهم أكثر من 63.6 مليون متابع عبر موقع "إنستغرام" لقطات لما وراء الكواليس من جلسة تصوير العلامة التجارية العالمية "ميبيلين".

في الفيديو الأول، تجلس "جيجي" لوضع بعض مستحضرات التجميل على بشرتها الجميلة تحت إشراف الخبيرة "إيرين بارسونز"، ويمكننا سماعها تقول: "تقول إيرين أنني أعلم متى تكون الكاميرات موجَّه نحوي، لأني أفعل حركة معينة بشفاهي".

وحول هذه الحركة، تقوم "جيجي" بنفخ شفتيها إلى الخارج قليلًا.

وفي جلسة التصوير، تألقت العارضة الحسناء مُرتدية بنطال أبيض عريض وكروب توب أبيض، بينما تماليت بشعرها الأشقر.

وفي وقت سابق، ظهرت "جيجي" على غلاف مجلة "فوغ" لصالح عدد شهر مارس 2021، ونشرت الصور مجموعة صور عبر حسابها مُعربةً عن فخرها، وكتبت: "من كان يظن أنني سأقوم بإطعام ابنتي الصغيرة بزجاجتها الصباحية بينما نشارك أول غلاف منفردعلى غلاف مجلة فوغ؟!".

وتابعت: "أشعر بالتأثر ويشرفني أن أتخذ خطوتي المهنية الأولى، في هذا الفصل الجديد من الأنوثة، مع تحقيق هذا الحلم!".

وأضافت: "خاي الآن تتأرجح في أرجوحتها الخاصة حتى أتمكن من كتابة هذا، بينما أفكر في كل الأشخاص، والذكريات، ورحلات الطيران والتجهيزات، والصباح الباكر، والليالي المتأخرة، والضحك والدموع، والحوادث المؤسفة والمعجزات التي صنعت ما يقرب عقدٍ لي في الموضة ".