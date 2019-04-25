جينيفر غارنر أجمل امرأة لعام 2019.. هل تراها تستحق اللقب؟!

منحت مجلة بيبول النجمة الأمريكية "جينيفر غارنر" لقب أجمل امرأة لعام 2019 لعددها الجديد تحت عنوان "The Beautiful Issue"، الذي يحتفي بالتوازن بين عالم هوليوود، وعالم الأعمال والأمومة.

تظهر "جينيفر غارنر"، البالغة من العمر 47 عامًا، على غلاف المجلة بإطلالة أنثوية بسيطة مُرتديةً فستان جاء القسم العلوي منه باللون العنابي أما تنورته باللون الرمادي مُزيَّنة بطبعات على شكل أوراق أشجار، وزادت من رقتهاا بتسريحة شعر مموجة انسدلت على جانبي كتفها، في حين استعرضت جمالها الطبيعي دون أي مستحضرات تجميل.

وكشفت "غارنر" أنها وصلت لنقطة شعرت أن ما صنعته خلال الـ13 عامًا في مجال التمثيل لن يدوم طويلًا، وكشفت أن أطفالها لا يحبون رؤيتها بالمكياج حال وصولها إلى البيت بعد انتهائها من جلسة تصوير لشركة أو مجلة معينة، فهم يفضلونها بمظهرها الطبيعي.

ورغم وجود مجموعة كبيرة من النجمات الحسناوات في عالم هوليوود، إلّا أن الاختيار وقع على "جينيفر غارنر" بسبب شخصيتها وعملها الإنساني، فهي أحد مؤسسي شركة أغذية الأطفال، وتعمل كسفيرة لمنظمة Save The Children ، كما أنها أم لثلاثة أطفال مع زوجها السابق الممثل الأمريكي "بين أفليك" هم: "فيوليت" (13 عامًا)، "سيرافينا" (10 أعوام)، و"صموئيل" (7 سنوات).

وفي العام الماضي، مُنحت المغنية الأمريكية " ليشيا بييث مور"، المعروفة باسم "بينك"، لقب أجمل امرأة لعام 2018 لعدد شهر أبريل.

اقرأ المزيد حول "جينيفر غارنر" على buzz بالعربي: