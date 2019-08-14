جينيفر لوبيز تجمع نجوم الفن في حفلها بمدينة العلمين المصرية

جمعت النجمة الأمريكية العالمية جينيفر لوبيز، عددا كبيرا من نجوم الفن المصري في حفلها الذي استقبلته مدينة العلمين بالساحل الشمالي في مصر، حيث ظهر النجوم بأزياء بيضاء وفقًا لما طلبته الشركة المنظمة للحفل.



وحرص على حضور حفل جينيفر لوبيز كل من أمينة خليل وسهير شلبي وأحمد حلمي وزوجته النجمة منى زكي وبشرى ومحمود العسيلي وحسين فهمي، مصطفى فهمي، والفنانة اللبنانية رزان مغربي، ورجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، وعمرو منسى مدير مهرجان الجونة.



ويأتي حفل جينيفر لوبيز ضمن جولتها الغنائية التي تحمل اسم ’’It’s My Party‘‘ (إنها حفلتي)، احتفالا بعيد ميلادها الـ50، وصعدت على مسرح الحفل وهي ترتدي نفس الزي الذي اعتادت على الظهور به في جولتها الغنائية، مما أبرز جمالها وأناقتها.



يُذكر أن أسعار تذاكر الحفل انقسمت إلى أكثر من فئة وهي: 2000 جنيه، 4000 جنيه والتذكرة الذهبية بلغت قيمتها 4500 جنيه.

وكانت مدينة مالاجا في إسبانيا، آخر محطة فنية لجينيفر لوبيز في جولتها الغنائية، قبل حضورها حفلها الغنائي في مصر.

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