خلافات بين جاستين بيبر وهايلي بالدوين لهذا السبب.. فهل تؤدي للانفصال؟

يستمتع الثنائي الهوليوودي "جاستين بيبر" وعارضة الأزياء "هايلي بالدوين" في حياتهما بعد الزواج دون انجاب أطفال، وذلك منذ عقد قرانهما قبل عامين تقريباً.

ولكن يبدو واضحاً ان النجم الكندي لم تعد تعجبه الحياة منفرداً ويريد تأسيس عائلة كبيرة وانجاب الاطفال من زوجته هايلي بالدوين.

خلافات بين جاستين بيبر وهايلي بالدوين

أشارت بعض التقارير والمصادر القريبة بأن هناك خلافات بين المغني العالمي وزوجته هايلي بالدوين وسط توقعّات كبيرة بالانفصال.

ويُعزى سبب الخلافات بشأن الرغبة في تأسيس عائلة وانجاب اطفال، حيث إن جاستين بيبر يرغب في عدد أطفال كبير بينما لم ترغب هايلي بهذا الوقت بانجاب الاطفال بحجة انها تريد التركيز على عملها أكثر وأنها مازالت صغيرة في السن.

وتاتي شائعات الخلافات بعد ايام من تصريحات هايلي بأنها تريد بكل تأكيد انجاب اطفال ولكنها لن تقدم على هذه الخطوة سواء هذا العام او العام المقبل.

ويبدو واضحاً أن تصريحات هايلي بشأن الانجاب جعلت الفنان العالمي في حالة يأس كبيرة وأصبحا في خلاف دائم بسبب تعارض رغبتهما في الانجاب، حيث أنه تحلّى بالصبر بشكل كبير ولكن الان لن يتحلّى.

وبالرغم من الحب والانسجام الذي بينهما ولكن يبدو أن فكرة الانجاب ستحوّل حياتهما الى جحيم وربما للانفصال وذلك لانه أصبحت هي الموضوع الرئيسي في منزلهما.

جاستين بيبر يصاب بفيروس كورونا

أعلن مغني البوب العالمي "جاستين بيبر" بانه اصيب بفيروس كورونا خلال الأسبوع الماضي حيث يعاني من اعراض خفيفة وقام بحجر نفسه في منزله.

وبناء على ذلك قام بتأجيل موعد بدء جولته الغنائية في الولايات المتحدة حتى يتعافى من فيروس كورونا.