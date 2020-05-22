خواكين فينيكس ينتظر مولوده الأول.. وهذه صورة خطيبته في الشهر السادس

ينتظر النجم العالمي "خواكين فينيكس" مولوده الأول من خطيبته الممثلة الأمريكية "روني مارا"، وذلك بعد مضي عام على خطوبتهما.

ووفقًا ما نقله موقع "Insider"، يُقال أن "روني مارا" حامل في شهرها السادس، لكن نظرًا لمحاولتها إخفاء الأمر عن وسائل الإعلام الاجتماعية؛فهي تعتمد الإطلالات الفضفاضة أثناء تواجدها في الحجر الصحي برفقة "خواكين فينيكس" بعقارهما في مدينة لوس أنجلوس لحين قدوم موعد ولادتها.

قد رصدت عدسات الباباراتي "روني" (35 عامًا) متوجهة للاحتفال بأول عيد أم لشقيقتها "كيت"، لكنها أخفت علامات الحمل مُرتديةً "هودي بيضاء فضاضة وبنطال أسود ضيق.

يجدر الإشارة إلى أن "خواكين" و"ميرا" تعرَّفا على بعضهما البعض عام 2013 بعد لقائهما في موقع تصوير فيلم Her، وأعلنا خطبتهما عام 2019.

وقد أطل الثنائي في حفل توزيع جوائز الأوسكار 2020 والتي فاز بها "فينيكس" بجائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم "Joker"، وتألقت "روني" مُرتدية إطلالة سودء أنيقة.

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