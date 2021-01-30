دواين جونسون يقدّم مسلسل كوميدي عن حياته الشخصية!

ربُما يكون النجم دواين (ذا روك) جونسون الآن أحد أبرز مشاهير هوليوود وأكثرهم نجاحاً، لكنه يرى أنّ هناك جوانب أخرى في حياته بعيداً عن كونه بطلاً من أبطال المصارعة ولاعباً لكرة القدم الأمريكية وممثلاً. ففي المسلسل الكوميدي الجديد Young Rock، والذي يبدأ بثه على قناة NBC الأميركية في 16 شباط (فبراير) المقبل، سيشاهد محبو جونسون قصصاً من حياته المثيرة والمعقدة في ظل نشأته في أماكن متعدّدة.

في هذا السياق، يقول بطل سلسلة أفلام Fast and Furious في بداية المسلسل: «هناك الكثير الذي يجب علي اطلاع العالم عليه».

يستند المسلسل الجديد إلى فكرة خيالية وهي ترشح جونسون للرئاسة الأميركية عام 2032 حيث يخضع لمقابلة تتناول حياته. وسبق أن تعامل جونسون بسخرية مع فكرة ترشحه للبيت الأبيض عندما قال في عام 2019 إنّ الوقت ليس مناسباً لخوض المنافسة.

في المسلسل الكوميدي، يقدّم ثلاثة ممثلين شخصية جونسون (48 عاماً)، وهو في سن 10 و15 و18 عاماً، في لقطات تبدأ بنشأته في هاواي ابناً للمصارع روكي جونسون.

وبعد تنقله بين 13 ولاية أميركية بينما لم يتعدَّ عمره 13 عاماً، يقدّم المسلسل صورة عما يصفها جونسون بأنّها «سنوات كنت خلالها دوماً نجم الاعتقالات».

في هذا السياق، لفت جونسون في تصريحات إعلامية، أمس الثلاثاء، إلى أنّه «كانت نشأتي معقدة وشاقة للغاية». وأضاف: «أتذكر أنني في سن 18 عاماً... عقدت العزم على النجاح.

كان هذا مهما جدا بالنسبة لي... إن تصوير فترة شبابي في المسلسل الكوميدي كانت فكرة تفوق الخيال. لم أتصوّر قط أنّه سيكون هناك من يجسدون شخصيات الناس الذين قابلتهم في حياتي».

تجدر الإشارة إلى أنّ دواين جونسون يعتبر اليوم من الممثلين الأعلى دخلاً في هوليوود ويصل عدد متابعيه على موقع إنستغرام إلى 214 مليوناً، كما أنّه صاحب مسيرة فنية منوّعة،

إذ قدّم أفلام رسوم متحركة (موانا مثلاً) ومسلسلات كوميدية (بولرز مثلاً).

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