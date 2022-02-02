يخططان للانتقال.. وهذا السبب الرئيسي

يستعد الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون للانتقال من مكان سكنهما الحالي إلى وندسور في مقاطعة بيركشاير البريطانية بصحبة أطفالهما.

الأمير ويليام يخطط للانتقال إلى وندسور

يخطط الأمير ويليام للانتقال إلى وندسور لعدة أسباب أولها انه يرغب في أن ينشأ أطفاله الثلاثة في أجواء ريفية طبيعية هادئة، كما ان وندسور قريبة من لندن مما يجعل عمل الأمير ويليام قريب على عائلته

وبالتالي سيكون من السهل عليه متابعة امور عمله في مكتبه الخاص في قصر كينغستون في لندن، كما ان ويندسور قريبة من بلدة باكليبري وفي مكان سكن والدي كيت ميدلتون حيث يرغب الثنائي الملكي بجعل دور والديها كبير في تربية أطفالهما.

الأمير ويليام وكيت ميدلتون يفكّران بالإقامة في قلعة Fort Belvedere

يسعى الأمير ويليام في الاقامة في منزله التاريخي Fort Belvedere وهو من الدرجة الثانية ويتبع مجموعة القصور والمنازل الملكية ويستاجره في الوقت الحالي الأصدقاء المقرّبين من العائلة المالكة البريطانية.

كما ان حديقة Windsor Great Park كما ان القلعة قريبة من قلعة وندسور مكان اقامة الملكة اليزابيث الحالية.

والأمير ويليام هو الابن الأكبر للاميرة الراحلة ديانا وزوجها الامير تشارلز وهو الشقيق الاكبر للامير هاري، وهو متزوج من كيت ميدلتون، ولديه منها 3 ابناء وهم الاميرة شارلوت والامير جورج والامير لويس

وتحظى دوقة كامبيردج كيت ميدلتون بشعبية كبيرة في بريطانيا والعالم وتتمتع بجمال لافت