ذا روك بملابس لامعة مع زوجته لورين في العرض الأول لـ"Jumanji: The Next Level" (صور)

يبدو أن دوين جونسون وزوجته لورين هاشيان، لا زالا متأثران بأجواء شهر العسل خاصتهما بعد زواجهما قبل 3 شهور، وهذا ما ظهر عليهما خلال تواجدهما على السجادة الحمراء مؤخرًا لحضور العرض الأول في هوليوود للجزء الجديد من فيلم جومانجي.

الثنائي الذي لديه طفلان وكانوا قد تزوجوا في شهر آب الماضي بشكل رسمي في هاواي، بدت عليهما ملامح السعادة والراحة خلال وقوفهما لالتقاط الصور مع بعضهما بطريقة رومانسية أثارت إعجاب الجميع، إضافة إلى إطلالتهما اللامعة التي كانت متماشية بشكل كبير مع أجواء الكريسماس وأعياد الميلاد المنتظرة.







واختار ذا روك صاحب الـ47 عامًا ارتداء بدلة فضية مدموجة باللون الأزرق ومزينة بالورود الذهبية، بينما ارتدت زوجته لورين صاحبة الـ35 عامًا "جمبسوت" أحمر وأكملت إطلالاتها بإكسسوارات كأقراط للأذن وعقد من الألماس.

وسيطرت الأجواء العائلية على المصارع والممثل الذي كانت والدته برفقته أيضًا خلال الحفل، والتقط معها عدد من الصور على السجادة الحمراء.

والفيلم الجديد "Jumanji: The Next Level" هو تكملة لجومانجي الذي صدر في عام 2017، ومن المقرر أن يبدأ عرضه الجمعة القادم، وسيضم نفس فريق العمل وهم : ذا روك، جاك بلاك، كيفن هارت، كارين جيلان، نيك جوناس.

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