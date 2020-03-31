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رسالة مؤثرة من دوقي ساسكس قبل التنحي بيوم.. "سنركّز على الفصل الجديد في حياتنا"

منشور 31 آذار / مارس 2020 - 07:51
الأمير هاري وميغان ماركل
الأمير هاري وميغان ماركل

شارك دوقا ساسكس الأمير هاري وميغان ماركل منشورهما الأخير عبر حسابهما الخاص على انستغرام قبل أن يتنحيا عن واجباتهما الملكية غداً الأربعاء.

ونشر الثنائي الملكي رسالة إلى متابعينهم البالغ عددهم 11.3 مليون معجب حيث حصلت في غضون دقائق على آلاف الإعجابات إلا التعليقات على المنشور قد توقفت.

Prince Harry, 35, and Meghan Markle, 38, who will drop the royal from their titles tomorrow after giving up their positions as senior members of the Firm, posted a message to their account this evening

ووعد الزوجان المتابعين خلال رسالتهما بمواصلة عملهما الخيري لكن سيكون من وراء الكواليس وخلف عدسات الكاميرا، كما كشفا أنهما يركزّان على الفصل الجديد في حياتهما لفهم كيفية المساهمة بشكل أفضل.

كما شجعا المتابعين على أن يكونوا أقوياء وإيجابيين وسط تفشي وباء كورونا وشكروهم على دعمهم وكشفوا بأنهما يتطلعا إلى إعادة الاتصال قريباً بينهم.

Shared on their traditional navy blue template, the message begins by addressing the coronavirus pandemic, and reads: 'As we can all feel, the world at this moment seems extraordinarily fragile., before concluding  that they 'will reconnect soon'

ونُشرت الرسالة باللون الأزرق التقليدي حيث بدآ كلامهما بالحديث عن فيروس كورونا فقالا: "كما نشعر جميعاً يبدو العالم في هذه اللحظة هشاً للغاية، ومع ذلك فنحن واثقون من ان كل إنسان لديه الإمكانية لإحداث فرق فمعاً يمكننا رفع بعضنا البعض لتحقيق الوعد".

ويبدو واضحاً بأن دوقا ساسكس سيغادران العائلة المالكة ويتنحيا عن خدماتهما الملكية ليلة الغد الأربعاء حيث يُشاع بأنهما سيكشفان بعد ذلك عن علامتهما التجارية الجديدة وغيرها من الاعمال الخاصة.

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