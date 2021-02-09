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شاهد الظهور الأول لإيفانكا ترامب وعائلتها على شاطىء البحر.. رغم خسارتها ملايين الدولارات

منشور 09 شباط / فبراير 2021 - 01:37
إيفانكا ترامب وجاريد كوتشر
إيفانكا ترامب وجاريد كوتشر

يبدو أن ابنة الرئيس الأمريكي "إيفانكا ترامب" في أفضل حالاتها بعد انتهاء ولاية والدها "دونالد ترامب"، وخاصة أنها وزوجها "جاريد كوتشر" حققا ما يصل 640 مليون دولار أمريكي خلال فترة رئاسة "ترامب".

رصدت عدسات الباباراتزي "إيفانكا ترامب" وعائلتها يستمتعون بالأجواء الشاطئية تحت أشعة شمس ولاية فلوريدا الأمريكية وذلك بعد مغادرته العاصمة واشنطن، حيث يمتلكون عقارات فاخرة في حي مطل على المحيط الأطلسي.

وتظهر الصور التي نشرها موقع "ديلي ميل" البريطاني الزوجان وهم يلاعبان ابنيهما "جوزيف" و"ثيودور" على شاطئ البحر.

واختارت "إيفانكا" ارتداء ملابس مريحة تناسب نزهتها الشاطئية بعيدًا عن الملابس الرسمية التي اعتدنا على رؤيتها بها، حيث تألقت بملابس بحرية وقبعة قش لحمايتها من الشمس.

Fun in the sun! Ivanka beamed as she watched her four-year-old son Theodore play in the sand near the Kushner's new home in MiamiFun in the sun! Ivanka beamed as she watched her four-year-old son Theodore play in the sand near the Kushner's new home in Miami

Taking it easy: Jared appeared engrossed in his cellphone while Ivanka flipped through a book, The Magic Strings of Frankie Presto by Mitch Albom

وفي صورة أخرى، تتألق "إيفانكا" مرتدية كنزة صوفية زرقاء ربيعية وتنورة كسرات باللون البيج، بينما سرَّحت شعرها على شكل كعكة منخفضة.

 

Sweet treat: On Wednesday, she took her kids Arabella, nine, Joseph, seven, and Theodore, four, out of an ice cream after school

كما التقطت صور أخرى لـ"إيفانكا" مُرتدية ملابس سباحة مخططة باللونين الأحمر والأسود في شرفة شقتها الفاخرة في ميامي.

 

Mother-son bonding: Ivanka was also seen eating breakfast with her son Joseph, who was dressed in his school uniform, ready to head to class

Living the high life! Ivanka Trump was seen enjoying a relaxing Monday morning on the balcony outside her new Miami home

ويجدر الإشارة إلى أن عائلة "إيفانكا" تقطن في شقة للإيجار في أحد أفخم المناطق في ميامي حيث تصل تكلفة إيجارها شهريًا 50 ألف دولار، لحين الانتهاء من بناء منزلهما الفخم في المدينة الذي يكلف ما يقرب الـ32 مليون دولار.

من جهة أخرى، أفيد أن ثروة "إيفانكا" وزوجها انخفضت إلى 120 مليون مليون دولار سنويًا، بعدما كانا يتقاضيان 200 مليون دولار سنويًا لعملهما كمستشارين للبيت الأبيض.

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