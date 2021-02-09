شاهد الظهور الأول لإيفانكا ترامب وعائلتها على شاطىء البحر.. رغم خسارتها ملايين الدولارات

يبدو أن ابنة الرئيس الأمريكي "إيفانكا ترامب" في أفضل حالاتها بعد انتهاء ولاية والدها "دونالد ترامب"، وخاصة أنها وزوجها "جاريد كوتشر" حققا ما يصل 640 مليون دولار أمريكي خلال فترة رئاسة "ترامب".

رصدت عدسات الباباراتزي "إيفانكا ترامب" وعائلتها يستمتعون بالأجواء الشاطئية تحت أشعة شمس ولاية فلوريدا الأمريكية وذلك بعد مغادرته العاصمة واشنطن، حيث يمتلكون عقارات فاخرة في حي مطل على المحيط الأطلسي.

وتظهر الصور التي نشرها موقع "ديلي ميل" البريطاني الزوجان وهم يلاعبان ابنيهما "جوزيف" و"ثيودور" على شاطئ البحر.

واختارت "إيفانكا" ارتداء ملابس مريحة تناسب نزهتها الشاطئية بعيدًا عن الملابس الرسمية التي اعتدنا على رؤيتها بها، حيث تألقت بملابس بحرية وقبعة قش لحمايتها من الشمس.

وفي صورة أخرى، تتألق "إيفانكا" مرتدية كنزة صوفية زرقاء ربيعية وتنورة كسرات باللون البيج، بينما سرَّحت شعرها على شكل كعكة منخفضة.

كما التقطت صور أخرى لـ"إيفانكا" مُرتدية ملابس سباحة مخططة باللونين الأحمر والأسود في شرفة شقتها الفاخرة في ميامي.

ويجدر الإشارة إلى أن عائلة "إيفانكا" تقطن في شقة للإيجار في أحد أفخم المناطق في ميامي حيث تصل تكلفة إيجارها شهريًا 50 ألف دولار، لحين الانتهاء من بناء منزلهما الفخم في المدينة الذي يكلف ما يقرب الـ32 مليون دولار.

من جهة أخرى، أفيد أن ثروة "إيفانكا" وزوجها انخفضت إلى 120 مليون مليون دولار سنويًا، بعدما كانا يتقاضيان 200 مليون دولار سنويًا لعملهما كمستشارين للبيت الأبيض.