روبرت داوني يتأثر بدوره الجديد في Dolittl ويجري حواراً مع قطته!

اشتُهر النجم "روبرت داوني جونيور" بدور توني ستارك في فيلم ديزني الشهير Iron Man إلا أنه سيُقدم في فيلمه الأخير شخصية الدكتور جون دوليتل والذي يمكنه التحدّث إلى الحيوانات.

ويمتلك داوني وزوجته قطتان تُدعيان مونتي وأرتاجنان وخلال مقابلة سابقة له عام 2011 مع مجلة Men’s Fitness كشف روبرت انه مستعد للقتل من أجل قططه التي يمتلكها.

وصرّح ذلك بقوله: "سوف أقتل من أجل هذه النفوس الصغيرة اللطيفة أود حمايتهم من كل شيء" وأضاف: "قبل 18 شهر كنت أقول لا أريد أي من الحيوانات الأليفة لقد عارضت الفكرة كلها والآن لا أستطيع أن أتخيل العيش بدونهم".

كما أخبر داوني المجلة بأن زوجته طلبت منه التوقف عن عرض صور القطط، كما أنه يوشك على البكاء عندما يرى إعلانات تجارية عن القسوة على الحيوانات فقال: "هذه الإعلانات تقتلني".

Robert Downey Jr gets to talk with the animals in #DolittleMovie but what he (and his wife Susan) would really like the ability to do would be to talk to his cats. pic.twitter.com/dJlhu9jAPi — Fandango (@Fandango) January 15, 2020

وفي مقابلة أخرى سُئل داوني ما هو السؤال الذي سيسأله لقططه إذا كان بإمكانه التحدث إلى الحيوانات فأجاب: "سأقوم بسؤال قطتي مونتي لماذ توقظ زوجتي كل صباح في الساعة الخامسة والنصف وكيف يمكن إصلاح هذا الأمر؟".

أما على الصعيد المهني فلدى داوني عدد قليل من المشاريع في الأفلام بعد فيلمه الجديد Dolittle فمن المقرر أن يكون فيلمه التالي Black Widow وبعد ذلك سيظهر في فيلم All-Star Weekend.

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