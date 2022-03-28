ريهانا تكشف جنس مولودها بالخطأ.. صبي أم فتاة؟!

منذ أن أعلنت الفنانة البربادوسية ريهانا حملها بطفلها الأول من حبيبها نجم الراب آساب روكي، وهي تستعرض بطنها المكوَّر في الفعاليات الرسمية وحفلات عروض الأزياء .

وبعد أسابيع من إعلانها الأخبار السارة، رصدت عدسات الباباراتزي ريهانا مشغولة بالتسوق لطفلها القادم كأي أم أخرى، حيث شوهدت وهي تختار ملابس أنيقة لطفلها من متجر 33 سنة ، كوتور كيدز بمدينة لوس أنجلوس.

وقد ألمحت ريهانا إلى حجنس مولودها القادم، حيث شوهدت ممسكةً فستانًا صغيرًا باللون البيج، حيث كتب أحد المغردين: "لا يمكنك إقناعي أن ريهانا ليس حامل بفتاة".

وعلَّق آخر: "يمكنني الإحساس أن ريهانا تنتظر فتاةً".

وكانت ريهانا قد تألَّقت لنزهة تسوقها بقميص وردي بسيط وأنثوي نسَّقته بشورت أبيض وجوارب بيضاء وفضية، وانتعلت صندلًا أرجواني مفتوح عند الأصابع.

