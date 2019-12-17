سيلينا غوميز تكشف عن أفضل طريقة لكسب قلبها.. وهذه مواصفات رجل أحلامها

تستعد النجمة "سيلينا غوميز" لإصدار ألبومها الأول منذ خمس سنوات حيث يدور حول الانتقال إلى حب الذات.

وخلال مقابلة لها مع جيسون ديرولو في البرنامج الإذاعي Capital يوم أمس الاثنين تم سؤال النجمة عن أفضل الطرق للتقرّب منها.

وأجابت سيلينا حول ذلك: "أحب مواقف المجموعات أجد أن هذا ما يجعلني مرتاحة فإذا كان شخص أعرفه ربما أعرّفه لشخص آخر أعرفه"، وأضافت: "أنا أميل إلى أن يتم التعامل معي بطريقة طبيعية وآمل أن يكون من يفعل ذلك مهتماً بي حقاً وليس اسمي وشهرتي".

وشاركت سيلينا حول ما تبحث عنه في رجلها الجديد وما تتجنبه بها: "أنا أحب الحب الحقيقي فأنا أشعر في الثواني الخمس الأولى ماذا يريد الشخص الذي أقابله"، وتابعت: "أنا أثق بحدسي بشكل كبير في المجتمع فأستطيع أن اميّز الرجال الجيّدين من الرائعين".

أما حول الخصائص التي تحبها في الرجل فكشف سيلينا: "أنا احب المضحك ولا أحب المتكبّر كما أحب المرح والمغامرة في العلاقات".

كانت سيلينا سابقاً في علاقة طويلة المدى مع جاستين بيبر من عام 2010 حتى 2018، وبعد ذلك انفصلا ليتزوج من عارضة الأزياء هايلي بالدوين.

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