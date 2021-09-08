شاكيرا تحتفل بعيد ميلاد والدها اللبناني الـ90.. "أنت صديقي ومصدر إلهامي"

ولدت النجمة شاكيرا في كولومبيا لعائلة مسيحية محافظة حيث تنحدر أصول والدها "دون ويليام مبارك" إلى اللبنان.

ونشرت شاكيرا عبر حسابها الخاص على "انستغرام" صورة تجمعها بوالدها الذي يحتفل بعيد ميلاده التسعين، حيث أرفقتها بكلمات مؤثرة لتهديه إياها بمناسبة عيد ميلاده.

وظهرت المغنية في الصورة وهي تحتضن والدها بينما كانت والدتها تقف بجانبهم وأرفقتها بتعليق: "أبي الرائع لقد اضأت طريقي دوماً ودفعت خطواتي للأمام وأظهرت لي أن الحياة عميقة مثل البحر".

وتابعت خطابها المؤثر لوالدها: "لقد أعطيتني معنى للسعادة بإغراقي بالحب والسعادة، فأنت مصدر إلهامي وشريكي وأفضل صديق لي.. 90 سنة سعيدة أنا أحبك بكل كياني، ابنتك شاكيرا".

ويشار إلى أن المغنية الكولومبية مرتبطة بلاعب كرة القدم الغسباني جيرارد بيكيه منذ عام 2011 وهو يصغرها بـ 10 سنوات، حيث أنجبت منه طفلين "ميلان وساشا".

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