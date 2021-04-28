شاهد اللقطات الأولى لتصوير مسلسل House Of The Dragon.. وتشابه كبير مع Game of Thrones النسخة الأصلية

بدأ العمل في المسلسل الشهير House Of The Dragon، النسخّة المقلّدة من Game of Thrones الذي طال انتظاره من عرض HBO.

وشوهد النجم مات سميث يوم أمس الثلاثاء في موقع التصوير حيث تحوّل إلى الأمير دايمون تارقيريان وهو يرتدي شعر ًا أشقر طويلًا ومستعارًا أثناء التصوير على شاطىء البحر.

وتواجد طاقم التمثيل على شاطىء خليج هوليويل في كورونوال، مما يؤكد أن الساحل الجنوبي الغربي سيكون موقع التصوير الرئيسي.

وانضمت النجمة إيما دارسي إلى موقع التصوير حيث ستلعب دور راهاينيرا تارجارين في المسلسل وبدت تشبه إلى حد كبير النجمة إميليا كلارك في دورها كأحد أفراد عائلة Daenerys، وهي ترتدي الثوب القرمزي اللون وتلف شعرها الأشقر بتسريحة الجدائل.

وخلال وقت سابق تم التأكيد بأن تصوير المسلسل House of the Dragon سيبدأ في ربيع عام 2021 وسيتم تصويره في المملكة المتحدة في استوديوهات Leavesden.

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