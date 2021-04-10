The Misfits"" أوّل فيلم هوليوودي يتم تصويره وإنتاجه بالكامل في هذه الدولة العربية!

أكمل النجم الإيرلندي بيرس بروسنان تصوير دوره في ذا ميسفيتس The Misfits (غريبو الأطوار ــ كتابة روبرت هيني، وإخراج ريني هارلين)، الذي يعد أوّل فيلم هوليوودي يتم تصويره وإنتاجه كاملاً في أبوظبي وتحدد موعد عرضه في صالات السينما العالمية والخليجية والعربية في صيف 2021.

من المقرر عرض الفيلم في الصيف هذا العام وقد تولت شركة الإنتاج الإماراتية فيلم جيت Film Gate، بالتعاون مع شركة «باراماونت بيكتشرز» و«ذا أفنيوز» من مجموعة «هايلاند للأفلام» الأمريكية، مهمّتي إنتاج وتصوير العمل.

يلعب بروسنان دور لصّ محترف تقتصر سرقاته فقط على الحاصلين على وثيقة تأمين لممتلكاتهم.

وتتمحور القصة حول هروب هذا اللصّ من سجن مشيّد، لينضم إلى مجموعة من الأفراد المختصّين بالسرقة من الأغنياء.

وإلى جانب بروسنان، تضم قائمة الأبطال الممثلين تيم روث، نيك كانون، جيمي تشونغ، هيرميون كورفيلد، الفلسطيني رامي جابر والتايلاندي مايك أنجيلو.

وتعاون المخرج والمنتج والكاتب الإماراتي منصور اليبهوني الظاهري، من خلال «فيلم جيت»، مع كيا جام منتج أفلام «لاكي نمبر سليفن» و«سين سيتي 2» والأمريكي دين ألتيت، منتج فيلم «ذا ريلمز»، لتنفيذ الفيلم بأعلى مستويات الإخراج والإنتاج والتصوير بأحدث التقنيات العالمية في عالم السينما.

ويشير الظاهري بالقول: «عندما أسسنا (فيلم جيت)، كان لدينا هدف محدد وهو أن نبرز ما تمتلكه أبوظبي من مقومات وأسس وركائز والتي تؤهلها للريادة العالمية في مجال الإخراج والإنتاج، وها نحن اليوم نعلن عن أول فيلم هوليوودي من تصوير وإنتاج إماراتي، والذي سيعرض على شاشات السينما في جميع أنحاء العالم».

وأضاف: «لم يكن أي من هذا ممكناً لولا الدعم المتواصل الذي قدمته لنا الجهات المعنية بالفن في الإمارات، ونحن ممتنون لقيامهم بتوفير جميع التصاريح والمساعدات اللازمة التي منحتنا القدرة على التصوير في مواقع مختلفة في أبوظبي وإظهار المدينة في أبهى صورة».