شرب دماء وخاتم عجيب.. ميغان فوكس و ماشين غن كيلي يعلنان خطوبتهما بطقوس غريبة

أعلنت النجمة "ميغان فوكس" عن خطوبتها من المغني "ماشين غن كيلي" وذلك يوم أمس الأربعاء عبر حسابها الخاص في موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام".

ماشين غن كيلي يتخّلى عن العادات في اختيار الخاتم

انتقل المغني ماشين غن كيلي إلى حسابه الخاص على موقع "انستغرام" وشارك صورة تجمعه بميغان فوكس وهو يطلب يدها للزواج، تحت شجرة في حديقة.

وعلّق ماشين على الصورة: "هذه هي الحياة بكل مراحلها فنحن الآن تحت الفروع نفسها التي وقعنا في حب بعضنا البعض، لقد أحضرت ميغان لأطلب الزواج منها".

وتابع: "أنا أعلم ان العادات والتقاليد عبارة عن خاتم واحد ولكني صممته مع ستيفن ويبستر ليكون اثنان الزمرد (حجر ميلادها) والماس (حجر الميلاد) وموضوعين على شقين من الأشواك ويترابطان في شكل نصفين، إنه رائع لقد صاغه بروعة ووضع أهمية الخاتم فيه".

ميغان فوكس تكشف طريقتهما الغريبة لإعلان الزواج

ونشرت ميغان فوكس خبر إعلان خطوبتها عبر حسابها الخاص على انستغرام، حيث انهما احتفلا بهذه المناسبة بالقيام بطقوس غريبة تضمنت شرب دماء بعضهما البعض لإعلان الزواج وللاحتفال بهذه المناسبة.

علاقة ميغان فوكس وماشين غن كيلي

التقى ماشين غن كيلي بالنجمة العالمية الجميلة خلال تصوير فيلم Midnight in the Switchgrass، ووقعا في حب بعضهما، ليقررا الارتباط مؤخرًا، ويشار أن ميغان لديها ثلاثة أطفال من زواجها السابق بينما ماشين لديه ابنة واحدة فقط من علاقة سابقة