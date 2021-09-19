بطلة مسلسل "التفاح الحرام" تعيش العشق الممنوع.. وتطلب من الصحافة عدم فضحها

انفصلت النجمة التركية "شفق بيكديمير" عن مسلسل التفاح الحرام، وذلك بعد عملها فيه كشخصية زهرة المحبوبة، حيث أنها لن تتواجد في الموسم الجديد لاتفاقها على بطولة مسلسل آخر.

ويبدو واضحاً أن شفق تخلّت عن بطولة المسلسل ولكنها لم تتخلّ عن فريق العمل أبداً، بل واثارت جدل واسع عند التقاطها مع مساعد مخرج المسلسل التفاح الحرام في جلسة رومانسية.

والتقطت كاميرات الباباراتزي شفق بكديمير مع أولجان اكاي في وضعيات رومانسية وحميمية اثناء تناولهما عشاء رومانسي في أحد مطاعم تركيا.

شفق بكديمير للصحفيين : أرجوكم لا تنشروا المقاطع ، لا تفعلوا بي هذا ، عملي الجديد سيبدأ (مسلسل الكاذبون وشموعهم) ، لا تفعلوا هذا بي pic.twitter.com/CHXpIRaC41 — مشاهير تركيا (@TurkeyCelebs) September 18, 2021

وغضب حبيبها المنتج لأنه متزوج ولديه أطفال مما جعله يتهجّم على الصحفي الذي قام بتصويرهم وشتمه، كما لكمه على وجه لأنه صوّر وضعيّاتهم الحميمية.

فيما توجهت شفق للصحافيين قائلًا: "لا تفعلوا بي هذا يا أخي فأنا لدي عمل جديد سيبدأ للتو، ولا تفعلوا هذا بي".

ويشار إلى ان شفق تقوم الآن بتصوير المسلسل الجديد "الكاذبون وشموعهم" وهو من بطولتها بالإضافة إلى جيرين موراي.

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