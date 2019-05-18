شهادة ميلاد طفل ساسكس آرتشي تكشف تفاصيل ولادته السرية

أكدت شهادة ميلاد طفل دوق ودوقة ساسكس آرتشي، أن مكان الولادة في مستشفى بورتلاند، وبذلك نُفيت أي إشاعات حول احتمالية ولادة ميغان كانت في منزلها Frogmore Cottage في وندسور.

حتى الآن يحاول الأمير هاري وميغان الحفاظ على سرية تفاصيل ولادتها وطاقمها الطبي، لكن شهادة الميلاد من مكتب التسجيل كشفت عن بعض التفاصيل الأساسية، حيث تؤكد أن آرتشي هو الإسم الكامل للطفل، وليس اختصاراً لشيء آخر، كما أن اسم ميغان الأول هو راتشيل.

أُدرجت وظيفة ميغان كـ "أميرة المملكة المتحدة"، على الرغم من أن اللقب الرسمي هو دوقة ساسكس، لكن عندما تزوجت الأمير هاري، أصبحت "صاحبة السمو الملكي، الأميرة هاري ويلز"، وهذا سبب كتابة وظيفتها كأميرة في شهادة الميلاد.

في البداية لم يكن واضحاً أين وُلد آرتشي، لكن مصادر مقرّبة أكدت ذهاب ميغان لمستشفى خاص فاخر، حيث أعلن الأمير هاري أن زوجته ميغان أنجبت ولداً، وأنه كان بجانبها أثناء الولادة ولم ينم إلا لساعات قليلة، مما يشير إلى أن دوقة ساسكس قضت معظم الليل في المخاض.

وخلال وقت لاحق، قال متحدث باسم مستشفى بورتلاند اليوم: "تهانينا الكبيرة لدوق ودوقة ساسكس على ولادة الطفل آرتشي، لا يمكننا تقديم أي تعليق أو معلومات حول الولادة، لأسباب تتعلق بسرية المريض".

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