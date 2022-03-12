صدفة غريبة تكشف ولادة طفلة ثانية للملياردير "إيلون ماسك".. لماذا أخفى الأمر؟

رحّب رجل الأعمال والملياردير "إيلون ماسك" بطفلته الثانية وذلك مع زوجته الموسيقية غرايمز، وذلك خلال العام الماضي



سبب اخفاء إليون ماسك استقباله لطفلته الثانية

أنجبت زوجة الملياردير "إيلون ماسك" طفلتها الثانية بشكل سريّ في العام الماضي، حيث أطلقا عيلها اسم إكسا دارك سيدراييل، وهو اختصار اسم "واي".

وتكتم إيلون ماسك على الخبر لمدة طويلة وصلت أشهر، حيث أعلنت زوجته البالغة من العمر 33 عاماً خلال مقابلة قامت بها مجلة "فانيتي فير"، حيث أن طفلتها الثانية ولدت في شهر ديسمبر الماضي.

وكان مراسل المجلة قد علم بهذا الخبر الخاص، عن طريق الصدفة حيث كان يجري مقابلة مع غرايمز وسمع عن طريق الصدفة بكاء طفلة في الطابق العلوي، وحاولت غرايمز تدارك الأمر من خلال محاولة الهاء المراسل الا انها بالنهاية اضطرت بالاعتراف وقالت: "لقد أصبحت أماً مرة أخرى".

سبب اختيار الاسم وتفاصيل الولادة

اكّدت غرايمز بانها استعانت بأم بديلة لانجاب طفلتها الثانية وذلك خوفاً من حدوث مضاعفات في الحمل، حيث أنها كانت بشكل كبير في حملها الأول ومرت بصعوبات كثيرة

اما عن سبب اطلاق هذا اسم إكسا دارك على الطفلة واخيارهما له، أوضحت أن الأختيار كان مبني على الفضاء والتكنولوجيا حيث أن إيكسا تعني آلة حاسبة فائقة القوةأما سيدراييل نسبة إلى الفلك.

يُشار إلى ان يلون ماسك هو رجل أعمال ناجح وملياردير شهير، ويعتبر من الشخصيات المثيرة للجدل بسبب تصريحاتها