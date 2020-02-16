صدق جاستن بيبر كاد ينهي علاقته بهايلي.. هذا ما قاله لها!

قبل أن يتزوَّج النجم الكندي "جاستن بيبر" بحبيبته عارضة الأزياء الأمريكية "هايلي بالدوين"، كان على علاقة غرامية بالمغنية الأمريكية "سيلينا غوميز" بين عامي 2010 و2018، واعترف أنه في تلك الفترة شخصية جامحة.

في حديثه إلى مقدم البرامج الإذاعي "زان لوي"، ذكّر "جاستن بيبر" حديث له مع زوجته "كايلي بالدوين، وقال: "لقد أخبرتها قبل جولتي الغنائية حينما بدأنا نتواعد كثيرًا، أنني لا زلت متألِّمًا وأحاول العثور على طريقي، وأنا لست مستعدًا للالتزام، لا أريد قول شيئ وفعل ضده"، وأشار أنه كان صادقا معها، فهو لم يكن في مكان يضمن فيه إخلاصه وولائه.

وحينما سئل عن الشيء الذي آلمه وأزعجه في ذلك الوقت، أوضح أن علاقته السابقة هي السبب مُشيرًا بذلك إلى حبيبته السابقة "سيلينا غوميز"، وتابع: "أعتقد أنني ما زلت أتعامل مع مشاعر عدم التسامح وكل هذا النوع من الأشياء. لكي أكون صادقًا، لم أكن أدرك ما أواجهه في ذلك الوقت".

وأضاف: "لم أدرك معاناتي مع مشاعر عدم التسامح، كنت في مكان لم أرغب إخبار هايلي بأي شيء، فقد شعرت باحترامها لي في ذلك الوقت وأنا احترمتها كثيرًا؛ لذا لم أرغب بقول شيء وترى شيء آخر".

وأوضح "بيبر" أن كلامه السابق دفع "هايلي" لآذته وهو ردَّ لها الأذية، وقبل جولته الغنائية لم يعودا يتحادثان، وهو ما آلمه وأحزنه.

واعترف النجم الشاب أنه في السنوات التي سبقت مواعدته "هايلي" لم يكن أفضل حبيب، وقال: "قبل ذلك، في علاقتي السابقة، كنت مجنونًا، ووحشيًا، ومتهورًأ".

وهذه ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها "بيبر" عن أسلوبه وشخصيته العدائية في علاقاته السابقة.

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