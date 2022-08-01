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طرح الفيديو الدعائي الأول لفيلم Blonde.. عودة الراحلة مارلين مونرو للشاشة

هيا أبو جبارة

هيا أبو جبارة

منشور 01 آب / أغسطس 2022 - 09:19
مارلين مونرو
مارلين مونرو

أصدرت المنصة العالمية "نيتفليكس" الفيديو الدعائي الأول للفيلم المنتظر Blonde "الشقراء" والذي يروي قصة حياة أيقونة الغناء الهوليوودية والاستعراض وملكة الإثارة الراحلة "مارلين مونرو".

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تفاصيل الفيديو الدعائي الأول لفيلم Blonde

يصنف الفيلم ضمن فئة السيرة الذاتية وهو من إخراج أندرو دومينيك، وستجّسد دور النجمة الراحلة مارلين مونرو، النجمة الهوليوودية العالمية "آنا دي أرماس" ومن المقرر أن يعرض الفيلم على منصة نيتفليكس في 28 سبتمبر المقبل.

وانضم إلى النجمة العالمية آنا دي أرماس كل من بوبي كانفال وأدريان برودي وجوليان نيكلسون والنجم براد بيت وغيرهم من نجوم هوليوود، ليقدموا لنا تحفة فنية تروي قصاة حياة الأيقونة الراحلة

آنا دي أرماس بدور مارلين مونرو في الفيديو الدعائي

ظهرت النجمة الهوليوودية العالمية "آنا دي أرماس" نسخة طبق الأصل عن النجمة مارلين مونرو خلال الفيديو الدعائي الأول حيث اعتمدت نفس المكياج ولون الشعر والتسريحة

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وسيروي العمل الفني الكثير من الأسرار في حياة النجمة العالمية مارلين مونرو والتي تعتبر أيقونة في عالم الإغراء ولكن حياتها الشخصية مليئة بالأسرار التي أدت بها في نهاية المطاف إلى الانتحار دون الكشف عن الدافع وراء هذا القرار

إلا أن هناك العديد من الأشخاص الذين شككوا في حقيقة انتحارها وأكّدوا بأن وفاتها كانت على ما يبدو عملية اغتيال وذلك لأنها كانت ضحية مؤامرة سياسية تخص مكتب التحقيقات الفيدرالي والتي تخص آل كيندي، معتمدين على عدد من الأدلة والإشارات

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