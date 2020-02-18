طلاقان في أسبوع.. الملكة إليزابيث منهارة لقرار ابن شقيقتها!

ضربتين على الراس بتوجع!

تشعر الملكة "إليزابيث" بالحزن والأسى جراء القرار الذي اتخذه ابن شقيقتها " ديفيد أرمسترونج جونز" في طلاق زوجته كونتيسة سنودون "سيرينا" بعد 25 عامًا على زواجهما.

أعلن الإيرل "ديفيد أرمسترونج جونز"، انفصاله وديًا عن زوجته الحسناء بعد 25 عامًا من الزواج وإنجابها طفلين، إذ يُقال أنهما أدركا أن علاقتهما وصلت إلى حافة الهاوية وأفضل طريقة لعلاج الأمر هو بالطلاق.









وفي بيان صدر يوم الاثنين، صرَّح المتحدث الرسمي لـ"سنودون": اتفق إيرل وكونتيسة سنودون وديًا على أن زواجهما قد انتهى وأنهما سيتطلقان، ويطالبان الصحافة احترام خصوصيتهم وخصوصية أسرهم".

ووفق ما نقله موقع "ديلي ميل" البريطاني، صرَّح مصدر أن تغيب "ديفيد" عن المنزل بسبب إنشغاله في العمل ومشاريعه الشخصية وقلة تواصله مع "سيرينا" جعل من علاقتهما مستحيلة .

يذكر أن الثنائي تزوجا في أكتوبر عام 1993، وأنجبا طفلين هما "تشارلز أرمسترونج جونز" والليدي "مارغريتا أرمسترونج جونز".

ويأتي هذا الإعلان بعد أقل من أسبوع من كشف حفيد الملكة "بيتر فيليبس" وزوجته "أوتوم" خبر انفصالهما بعد 12 عامًا على زواجهما.

ووفق ما نقله موقع "ميرور" البريطاني، أفيد أن "بيتر فيليبس" محطم إزاء هذا القرار الصادم، ولم يكن يعتقد أن علاقته بـ"أوتوم" قد تصل إلى الحافة بهذا الشكل، وأشار مصدر أن "بيتر" عاش حياة زوجية سعيدة، ولديه عائلة مثالية بعد إنجاب طفلتين جميلتين؛ لهذا السبب يشعر بالأسى.

ومن المحتمل أن الملكة "إليزابيث" مصابة بالإحباط جراء الأحداث المأساوية المتتالية خاصة أن عائلتها تنهار عقب عزل الأمير "هاري" وزوجته "ميغان ماركل" عن الأسرة المالكة.

يذكر أن "بيتر" (42 عامًا) و"أوتوم" (41 عامًا) تزوجا عام 2008، وأنجبا ابنتين هما؛ "سافانا" (9 أعوام)، و"إيسيا" (7 أعوام).