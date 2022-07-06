شاهد تستغل نجاح "الياقة المغبرة" وتعلن عن عرضه على منصتها.. وتختار اسم "أصدقاء العمر"

بدأ عرض المسلسل التركي الجديد الياقة المغبرّة على القنوات التركية خلال الأسبوع الماضي حيث حصل على نسبة مشاهدات عالية منذ عرض الحلقة الاولى وحظي بردود فعل واسعة وايجابية بين الجمهور

وتستعدّ المنصة الالكترونية "شاهد VIP" لعرض المسلسل التركي الجديد على منصتها تحت اسم اصدقاء العمر ولم تكشف المنصة عن اي تفاصيل تتعلق بموعد العرض

منصة شاهد VIP تعرض مسلسل الياقة المغبرة

تسعى منصة شاهد VIP لاستغلال النجاح الكبير الذي حققه المسلسل بعد عرضه عبر القنوات التركية واهتمام الجمهور به من خلال عرضه على منصتها للجمهور العربي مع الحرص على دبلجته فيما لم يتم الكشف عن سبب تغيير اسم المسلسل

نبذة عن قصة مسلسل الياقة المغبرّة

تدور احداث القصة حول مجموعة من طلاب المدرسة الثانوية والمشاكل التي قد يمر بها المراهقون في هذه الفترة، الا ان حبكة العمل تبدأ بعد محاولة عدد من ابناء الطبقة الفقيرة دخول حفل في مدرسة ثانوية خاصة بـ أبناء الطبقة الغنية، ليتسبب هذا الأمر بحادثة وفاة يرجح ان تكون نتيجة جريمة قتل متعمد

تفاصيل الحلقة الأولى من الياقة المغبرة

حققت الحلقة الأولى عند عرضها نجاحًا كبيرًا ودارت أحداث الحلقة حول مجموعة من الشباب يحاولون الدخول إلى حفل في مدرسة، الا انهم يفشلوان، فيما يتمكن شاب من بينهم اقتحام الحفل بهدف تالكشف عن مشاعره لإحدى الفتيات

ويتعرّض هذا الشاب للضرب الشديد من قبل حبيب الفتاة وأصدقائه، ويطلب هذا الشاب مساعدة اصدقائه الذين لم يتمكنوا من دخول الحفل، وفور مجيئهم يتفاجئون بسقوطه من اعلى مبنى ووفاته مما يجعلهم يرجحون ان ما تعرض له هو حادثة قتل، وهو ما يجعلهم يصرون على كشف الحقيقة

وتمكنت الحلقة الأولى من العمل من جذب الكثير من الجمهور وردود الفعل الواسعة، ويتوقع ان يحقق العمل نجاحًا كبيرًا في حال استمر في نفس قوة الأحداث

والياقة المغبرة أو أصدقاء العمر هو واحد من المسلسلات الصيفية التي بدأ عرضها مؤخرًا، حيث عادة ما يتميز موسم الصيف بوجود عدد من الاعمال التركية المميزة

أبطال مسلسل "الياقة المغبرة"