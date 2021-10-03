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عيد العشّاق يجعل كيفانش تاتليتوغ يتصدّر وسائل الاعلام.. وحبيبته السابقة تظهر بحياته مجدداً!

منشور 03 تشرين الأوّل / أكتوبر 2021 - 06:33
كيفانش تاتليتوغ
كيفانش تاتليتوغ

تصدّر النجم التركي كيفانش تاتليتوغ وسائل التواصل الاجتماعي بعد ظهور أول صورة له من كواليس فيلم "عيد العشاق" والذي سيعرض العام القادم على "نيتفليكس".

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وكشفت مصادر اخبارية قريبة بأن النجمة "ياسمين الين" ستشارك البطولة للنجم ​كيفانش في الفيلم السينمائي الجديد، حيث ستجّسد شخصية حبيبته السابقة، التي تزوره في أحلامه بعد أن تركت اسطنبول دون أن يودّعها.

كيفانش تاتليتوغ

والفيلم مقتبس من رواية تحمل نفس الاسم حيث تدور أحداثه حول المحامي "يوسف" والذي يجسّد شخصيته "كيفانش تاتليتوغ والذي يعاني من مشاكل الأرق ولا يمكنه التمييز بين الحقيقة والخيال.

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لم يكشف عن موعد تصوير الفيلم "عيد العشاق" بعد، واللافت باسم الفيلم هو أن كيفانش تاتليتوغ تزوّج من مصممة الأزياء اشاك ديزر في عيد العشاق.

وخلال وقت سابق نشر كيفانش تاتليتوغ مقطع فيديو عبر حسابه الخاص على "انستغرام" وهو يغني مع زميله التركي باريش فالاي، حيث لاقى اعجاب المتابعين كافة.

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