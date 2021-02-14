نيكولا معوض مع زوجة كيفانش تاتليتوغ.. ما السر وراء اجتماعهما؟

نشرت الـ "ستايلست" التركية "باشاك ديزر" زوجة الفنان التركي "كيفانش تاتليتوغ" صورة عبر "ستوري" حسابها الرسمي على انستغرام، ظهر فيها الفنان اللبناني نيكولا معوض، ويبدو فيها كأنه في جلسة تصوير.

في البداية تساءل رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن الشخص الذي بالصورة وهل هو حقًا نيكولا، فقام هو بوقت لاحق بنشر صورة تجمعهما معًا وعلق عليها: "يسعدني أن ألتقي بشخص صادق ولطيف، شكرًا لكل شيء يا صديقة".

إلا أن سبب هذا الاجتماع أثار فضول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، خاصة أنه غير معلوم أين تم هذا الاجتماع أو حتى سببه.

لم يكون نيكولا الوحيد الذي التقت فيه باشاك، فتم تداول صورة لها بنفس الثياب التي ظهرت بها مع نيكولا مع فتاة تدعى سارة دبوس، التي بدورها شاركت صورة مع مخرج تركي يدعى " فكرت كاديوغلو"، ولوحظ بمكان التصوير كأنه غرفة ملابس من كواليس تصوير إعلان أو جلسة تصوير أو عمل ما.

يعد نيكولا أحد أنجح الممثلين سواء كان في أداءه بالمسلسلات المصرية أو اللبنانية، وعرض له مسلسلان بالعام الماضي أحدهما مصري اسمه "خيط حرير"، جسد فيه دور "حازم" بجانب الفنانة المصرية "مي عز الدين" التي تجسد دور "مسك".

الحرب بدأت بين مسك وحازم واللي عملته معاه محدش يتخيله 😲💔#خيط_حرير#نزل_التردد_الجديد_11785رأسي pic.twitter.com/OoWIeEqJYb — CBCDrama (@CBCDrama) February 8, 2021

وتدور أحداث المسلسل حول مسك فتاة فقيرة، تقع في حب رجل الأعمال حازم، ثم يغدر بها ويتركها. فتمر سنوات وتُصبح غنية، فتعود للانتقام منه ومن عائلته الذين تسببوا في تدمير حياتها.

أما المسلسل الثاني هو لبناني اسمه "العودة" جسد فيه شخصية "كريم"، بجانب زميلته دانيلا رحمة التي لعبت دور "نسيم".

وتدور أحداث المسلسل حول عدة جرائم غامضة تقع، والتي تدفع بدورها المحقق كريم معلوف للذهاب في مغامرات غاية في الخطورة، حتى يتقابل في طريقه مع امرأة تدعى نسيم ويصبح مجبرًا على حمايتها.

وحسب ما كشف الوسيم لبناني أنه يحضر لعمل جديد من نوع رمانسي- كوميدي، وقال عن دوره: " اسمه (رايان)، مدير أوتيل يصل إلى لبنان بعد خمس سنوات عاشها في لندن لكي يتزوج، ويفاجأ بمفاجأة من الماضي تعكر هذا الزواج كثيرا."

وسيشارك العمل عدد من نجوم لبنان منهم، باميلا الكيك، وجو طراد، وكارمن لبس. كما سينضم عدد من نجوم سوريا للعمل كذلك وهم، دانا مرديني، محمد خير جراح، وسلمى المصري.

يذكر أنه الممثل الوحيد الذي شارك بفيلم عالمي جديد قادم من إخراج المخرج الحائز على أوسكار جورج ميلر، بجانب عدد كبير من نجوم العالم.

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