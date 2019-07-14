فادي فواز يحطم زجاج نوافذ عقار حبيبه الراحل.. ويؤدي حركة بذيئة بيده! (صور)

يقطن مصفف الشعر "فادي فواز" في عقار حبيبه المغني الراحل "جورج مايكل" الواقع في مدينة لندن، إلا أنه -على ما يبدو- لم يتغلب بعد على حزنه واكتئابه بعد وفاة حبيبه.

وفق ما نقله موقع "ديلي ميل" البريطاني،شوهد "فادي فواز"، البالغ من العمر 45 عامًا، يدخن سيجارة على شرفة العقار وبجواره ما لا يقل عن تسع نوافذ محطمة وثلاثة مصابيح مكسورة عقب أن انتابته حالة من الغضب والهيجان، إذ صرح عامل في أحد الفنادق القريبة: "تناثر الزجاج في كل مكان، كان في حالة من الهيجان".

ونشر "فواز"، العاطل عن العمل، عبر حسابه على موقع "إنستغرام" صورة باللونين الأسود والأبيض لنافذة مكسورة ينعكس عليها ظل يده وهو يؤدي بحركة بذيئة.

ويُشار أن عائلة "جورج" سترفع دعاوي قضائية ضد "فواز" لإخراجه من المنزل الذي تبلغ قيمته 5 ملايين دولار أمريكي.

الجدير بالذكر أن "فواز" هو من وجد "جورج مايكل" متوفيًا في منزله أوكسفورد دشاير، وادعى أن الانتحار هو سبب وفاته، إلّا ان الطب الشرعي بيَّن أن حادثة الوفاة كانت نتيجة إصابته بضعف في عضلة القلب ومعاناته من مرض كبدي.