فرقة BTS تتعهد بدفع مليون دولار في حملة اليونيسف

방탄소년단과 함께하는 LOVE MYSELF 캠페인은 계속됩니다.

캠페인에 대한 멤버들의 소회를 아래의 링크에서 확인하세요!



BTS LOVE MYSELF Campaign continues!

Check out the special announcement from BTS members!



▶ https://t.co/FevjxdNFsU#BTSLoveMyself #ENDviolence #LoveMyself