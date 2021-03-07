فرقة BTS تتعهد بدفع مليون دولار في حملة اليونيسف

قررت فرقة BTS تجديد حملة بـ Love Myself مع منظمة اليونيسف، إلى جنب تعهد بقيمة مليون دولار.

وفقًا لموقع "تويتر، قررت شركة Big Hit Entertainment و الفرقة الكورية العالمية BTS تمديد هذا الالتزام حتى عام 2022 باتفاقية ثلاثية مع لجنة اليونيسف الكورية ومقر اليونيسف.

حملة Love Myself هو التزام موجه نحو القضاء على العنف العالمي والإهمال بين الشباب، هدفها الوحيد هو المساعدة في رفع مستوى احترام الذات والرفاهية على نطاق عالمي ودعم قضية اليونيسف.

ونشرت اليونيسف بتاريخ 5 مارس مقطع فيديو يظهر فيه أعضاء BTS وهم يعلنون عن مواصلة حملتهم “LOVE MYSELF”. حيث ستجدد الفرقة ووكالتها عقدها حتى عام 2022.

في حدث الإعلان، أصدر زعيم المجموعة RM بيانًا جاء فيه: "يبدو الأمر وكأننا عقدنا حفل التوقيع بالأمس وبدأنا حملة" LOVE MYSELF "، والتفكير بأنها استمرت لمدة أربع سنوات تجعلني أستذكر تلك اللحظة في عام 2017. "

وتابع: "نحن متحمسون للغاية وممتنون لأن حملتنا" LOVE MYSELF "، التي بدأت بخطوات صغيرة، يرتقى بها الآن إلى مستوى شراكة أكبر، وأعتقد أننا كفريق واحد وكأفراد تتطورنا أيضًا."