فيديو نادر للأميرة ديانا تضرب رأس تشارلز بقنينة زجاجية.. والجموع تضحك!

انتشر مقطع فيديو نادر للاميرة الراحلة "ديانا" وزوجها الأمير "ويليام" على مواقع التواصل الاجتماعي خلال زيارة أجرياها لاستديوهات "باينوود" على هامش عرض فيلم The Living Daylights عام 1968.

نشرت إحدى الحسابات على موقع "إنستغرام" فيديو للأميرة "ديانا" تحاول كسر قنينة زجاجية على رأس الأمير "أندرو" وسط تصفيق الجميع، في البداية بدأت مُرتبكة ومرتابة من خطوتها الجريئة، لكن بعد إصرار من حولها وتشجيعهم، قررت التلويح بالزجاجة المصنوعة من السكر وضربها برأس زوجها الذي كان منهمكًا بالحديث مع أحد الرجال.

ودفعت خطوة "ديانا" الجريئة الجميع للضحك بمن فيهم "تشارلز" الذي تحسس رأسه لإزالة ما بقي عالقًا من قطع السكر.

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