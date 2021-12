فيلم "سبايدرمان" يتخطى حاجز المليار.. ويتغلب على "ذا ماتريكس"

أصبح فيلم Spider-Man الجديد أول فيلم يحقق أرباحًا بمليارات الدولارات في حقبة الوباء خلال عطلة الكريسماس، ووصل إلى هذا الحد محتفظًا بمركز الصدارة في شباك التذاكر في أمريكا الشمالية، حسبما أفاد مراقب الصناعة Exhibitor Relations الأحد. .

وحقق فيلم "Spider-Man: No Way Home" ، ثالث نزهة فردية للنجم البريطاني توم هولاند في الدور الذي يحظى بشعبية كبيرة، بما يقرب الـ 467.3 مليون دولار في أمريكا الشمالية و 587 مليون دولار دوليً ، وحقق أكثر من مليار دولار على مدار 12 يومًا منذ عرضه، وبذلك يؤكد ويثبت توقعات المحللين.

والجدير بالذكر أن نجاح الفيلم سريعًا وتصدره قوائم شباك التذاكر لم يحدث من قبل سوى في فيلم "Star Wars: The Force Awakens" عام 2015، ويعتبر ذلك إنجازًا ضخمًا خاصة أن العالم عاش فترة صعبة بسبب جائحة كورونا التي ألمَّت بالعالم أجمع.

واستطاع فيلم "Spider-Man: No Way Home" التفوق على عدة أفلام من بينها فيلم "Sing 2" بإيرادات بلغت 23.8 مليون دولار، وفيلم "The Matrix Resurrections" الذي يعيد فيه النجم الكندي كيانو ريفز تجسيد دوره الأيقوني "نيو" والذي حقق ما يقارب الـ12 مليون دولار، وفي المرتبة الرابعة فيلم "The King´s Man" الذي جنى ما يقرب الـ6.4 مليون دولار.