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فيلم Terminator: Dark Fate لم يستطع إبعاد "Joker" عن الصدارة ويتجه نحو خسارة محتملة

منشور 04 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2019 - 08:30
فيلم Terminator: Dark Fate
فيلم Terminator: Dark Fate

على الرغم من الضجة الكبيرة التي أحدثها فيلم Terminator : Judgment Day بجزئه الأول، إلا أن الجزء الثاني منه Terminator: Dark Fate جاء مخيّب للآمال.

وحقق ما يقارب 29 مليون دولار فقط وهذا لم يكن كافياً لإبعاد فيلم "جوكر" عن المركز الأول في شباك التذاكر بعد وجوده أربعة أسابيع في القمة.

والفيلم الذي أخرجه تيم ميلر بميزانية 185 مليون دولار كان من المتوقع أن تبدأ إيراداته بما يقارب 40 مليون دولار في بداية العرض إلا أنه يتجه الآن لخسارة تبلغ 120 مليون دولار وفقاً لموقع THR.com.

تراجع فيلم الجوكر من المركز الأول إلى الثاني في أسبوعه الخامس بينما احتل فيلم ديزني Maleficent: Mistress of Evil لأنجلينا جولي المرتبة الثالثة بميلغ 12.2 مليون دولار.

وفي أقوى أداء لأفلام السيرة الذاتية تألق فيلم Harriet في المركز الرابع بمبلغ 12 مليون دولار حيث يحكي قصة هارييت توبمان التي هربت من العبودية وساعدت في تحرير الآخرين عبر السكك الحديدية تحت الأرض.

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