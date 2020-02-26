في أول عمل له بعد قرار التنحي.. الأمير هاري يستقّل القطار!

عقب قرار الأمير هاري وميغان ماركل بالتنحي عن العائلة المالكة والخدمات التابعة لها شوهد حفيد الملكة إليزابيث في أسكتلندا يوم امس الثلاثاء.

ويشارك دوق ساسكس في قمة عمل لدعم المبادرة للسياحة البيئية Travalyst والتي ستقام في العاصمة اليوم الأربعاء.

وتماشياً مع أهداف المبادرة والمنظمة فقد اختار هاري وسيلة مواصلات مستدامة للسفر وهي القطار حيث هبط من الطائرة في المملكة المتحدة وانتقل إلى أسكتلندا في القطار.

وظهر الأمير هاري في المحطة بإطلالة بسيطة وهو يرتدي بنطال جينز وقبعة بيسبول وحقيبة ظهر كما حمل أيضاً البدلة والتي يبدو أنه سيرتديها من اجل اجتماع المبادرة.

ويمثّل هذا الظهور الاول للأمير هاريفي المملكة المتحدة منذ قراره المسبوق في التخلي عن الواجبات الملكية والانتقال من المملكة المتحدة الذي اتخذه في يناير.

وبالرغم من ان زوجته ميغان ماركل لن تكون حاضرة في حدث Travalyst إلا أنها ستظهر في العديد من الأحداث في المملكة المتحدة خلال الأسبوعين القادمين.

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