في ذكرى زواجهما الأول.. بريانكا شوبرا تهدي زوجها نيك جوناس هدية لن ينساها أبداً

من المقرر أن يحتفل الثنائي الرومانسي "بريانكا شوبرا" و "نيك جوناس" بالذكرى السنوية الأولى لزواجهما في الأول من ديسمبر، وقبل خمسة أيام فقط من هذه الذكرى فاجأت بريانكا زوجها بهدية لن ينساها أبداً.

فانتقلت الممثلة البالغة من العمر 37 عاماً إلى حسابها الخاص على انستغرام لنشر مقطع فيديو ظهر فيه نيك وهو نائم على السرير بينما كانت بريانكا خلف ظهره وهمست بأذنه "صباح الخير" ثم وضعت الكلب على السرير حيث بدأ الجرو نشاطه واهتمامه لمالكه الجديد نيك وأيقظه من نومه، وعلّقت بريانكا على الفيديو بقولها: "ذكرى زواج سعيدة حبيبي".

وخلال وقت لاحق نشر نيك صورةً له مع الكلب وعلّق عليها: "عادت بريانكا إلى المنزل هذا الصباح مع أفضل مفاجأة على الإطلاق"، وتابع: "الرجاء مقابلة الجرو الجديد لدينا جينو، لم أتوقف عن الابتسام منذ أن استيقظت هذا الصباح وأدركت أخيراً ما يجري شكراً لك بريانكا".

ومن الجدير بذكره أن نيك وبريانكا تزوجا في 1 ديسمبر من العام الماضي وذلك من خلال احتفالات أسطورية في الهند وأميركا حسب خلفية كل منهما، حيث أن في لقائهما الأول كان نيك هو من بادر إلى سؤال بريانكا للقاء.

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