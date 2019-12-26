أعلنت شرطة مدينة دورهام مساء الثلاثاء في ليلة الكريسماس، مقتل مغني الراب الكندي بيفلي في هجوم بالأسلحة النارية في ولاية اونتاريو عن عمر يناهز الـ24 عامًا.

ونشرت صحيفة "فوكس نيوز" الأمريكية، أن الشرطة أصدرت بيانًا صحفيًا أعلنت فيه وفاة مغني الراب الكندي بيفلي واسمه الحقيقي جاجوار ستيوارت وذلك بعد تلقيه عدة أعيرة نارية في هجوم ناري مسلح شنته جهة مجهولة الهوية على ولاية انتاريو الكندية، وأن الشرطة قد تلقت بلاغًا من سكان المكان عن سماع دوي اعيرة نارية فتوجهت على الفور لمكان الحادث.

وأكدت الشرطة أنه تم الإعلان عن وفاة بيفلي داخل مسرح الأحداث حيث توفي على الفور، وقام أفراد من الشرطة ووحدة القتل الجنائي بالسيطرة على المكان وإغلاقه كمسرح للجريمة من أجل جمع المزيد من الأدلة الجنائية الموجودة في مكان الحادث ولمعرفة تفاصيل أكثر عن طبيعة الهجوم الذي أودى بحياه مغني الراب الشاب.

وإلى الآن لم يتم الإعلان عن أي تفاصيل حتى ولو مبدئية متعلقة بالحادث ولم تستطع الشرطة القبض على أي مشتبه بهم ومازالت التحقيقات وعمليات البحث الجنائي جارية والمعلومة الوحيدة المتوافرة هي شهادة سيدة من القاطنين في مكان الحادث انها رأت سيارة بيضاء تغادر مسرعة من مكان الحادث.

وذكرت الصحيفة أنه إلى الأن لم يُدل أي متحدثين أو ممثلين عن مغني الراب بيفلي بأي تفاصيل أو تصريحات متعلقة بمقتله.

الجدير بذكره أن مغني الراب الكندي بيفلي حصل على شهرته في بداية عام 2018 بعد إصدار أغنيته الشهيرة No Light Bag في شهر سبتمبر وبعدها أصدر اغنية Made in Austria والتي حققت صدى واسع منذ صدورها في شهر سبتمبر لعام 2019.

كان بيفلي، فنانًا صاعدًا في موسيقى الهيب هوب حيث كان يحاول بناء اسمه كفنان مستقل يتمتع بسمعة طيبة وأغاني مميزة.

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