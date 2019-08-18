قطعة المال.. أحدث صيحات لون الشعر الذي اعتمدته نجمات هوليوود!

تتغير صيحات ألوان الشعر كل موسم، ولكن الحصول على شعر بلون طبيعي هو الهدف المنشود الذي لا يتغير بتغيير الموضة.
نشرت مجلة " هابر بازار "، أحدث صيحات لون الشعر ويُعرف باسم " قطعة المال "، وهي الطريقة التي اعتمدها مصففو الشعر في الأونة الأخيرة وظهرت بها العديد من النجمات مثل مارجوت روبي وبيونسيه وغيرهما.
وفقًا لسيرينا بريستون، المديرة الفنية لشركة بارني مارتن لمستحضرات العناية بالشعر في سيدني، فإن موضة قطعة المال هي إطار مشرق من الخصلات حتى الجذور في الخط الأمامي للشعر، فتجعل مظهرك يبدو ناعمًا وطبيعيًا للغاية.
قالت بريستون: "إن هذا الاتجاه بدأ في الظهور في نهايات العام الماضي ولكنه أصبح الأكثر شيوعًا هذا العام ويناسب جميع أنواع الشعر الغامق والفاتح ويستغرق تطبيقه من 20-30 دقيقة في صالونات التجميل".
إليكِ قائمة بالنجمات اللاتي اعتمدن هذا اللون وروجن له هذا العام:
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