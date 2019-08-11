كايلي جينر تحتفل بعيد ميلادها بريش وردي وعقد ضخم من الألماس.. من أهداها إياه؟

احتفلت عائلة جينر وكارداشيان ببلوغ ابنتهم نجمة تلفزيون الواقع "كايلي جينر" الثانية والعشرين من عمرها، في إيطاليا، على متن اليخت الفخم الذي استأجرته لإقامة حفلة عيد الميلاد.

وانضم إليها صديقتها صوفيا ريتشي مع حبيبها سكوت ديسك، بالإضافة إلى والدتها كريس جينر مع حبيبها كوري جامبل، حيث انتقلت إلى وسائل التواصل الإجتماعي لتهنئة ابنتها بعيد ميلادها، فكتبت: "عيد ميلاد سعيد لطفلتي كايلي، لا استطيع ان أصدّق أنك بلغتي الثانيو والعشرين من عمرك، إنه من دواعي سروري مشاهدتك وانت تتحولين إلى امرأة جميلة من الداخل والخارج".

ولم يخلو الإحتفال من تواجد حبيبها ترافيس سكوت، الذي أهداها عقداً ضخماً من الألماس على شكل شعار علامتها التجارية، فلم تقاوم كايلي ارتدائه مع إطلالتها الوردية، حيث ارتدت فستان قصيرمن الريش الناعم، بقصة الأوف شولدر، من مجموعة Attico، بقيمة 3144 جنيه أسترليني، بينما كانت حافية القدمين وهي تلتقط صورة بجانب مجموعة من الورود على صورة رقم 22.

ولم تكن هذه أول هدية من حبيبها ترافيس، غذ قبل موعد عيد ميلادها، فاجأها بتزيين قصرها بالكامل بالورود الحمراء، كما وعدها بالمزيد من الهدايا والمفاجآت.

وظهرت الشائعات حول ما إذ سيتزوج الثنائي في إيطاليا، وذلك لمشاهدة فستان أبيض ضخم، كان يُحمّل على الطائرة الخاصة بكايلي جينر، إلا أن المطّلعون صرّحوا بأنه لن يتزوج ترافيس وكايلي في نهاية الأسبوع.

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