كايلي جينر وترافيس سكوت في إيطاليا.. هل يستعدان لحفل زفافهما؟

وصلت نجمة تلفزيون الواقع "كايلي جينر" إلى بوسيتانو أمس الأربعاء، واستمتعت بأول يوم في إيطاليا مع حبيبها ترافيس سكوت وابنتها ستورمي، كما انضم إليهم سكوت ديسك وصديقته صوفيا ريتشي، بالإضافة إلى كريس جينر وصديقها كوري جامبل.

وعلى الرغم من أن الرحلة طويلة، إلا أنه لم يكن هناك إشارات للتعب أو الإرهاق، وفور وصولها للمدينة وأثناء تجوالها بين المقاهي المواجهة للشاطىء والمتاجر، احتضنت كايلي ابنتها الصغيرة ستورمي.

وبعد فترة وجيزة من تواجدهم في المدينة، توّجهت عائلة جينر على متن قارب صغير لنزهة قصيرة لمشاهدة المعالم السياحية الإيطالية.

المليارديرة العصامية بدت أنيقة وهي ترتدي قميص مخطط نسّقته مع شورت مطابق، أما حبيبها ترافيس فقد ظهر ببلوزة بيضاء مطبوع عليها صورة شخصية ديزني الشّهيرة باغز باني، نسّقه مع بنطال أبيض.

وأثيرت الإشاعات حول إقامة كايلي وترافيس حفل زفاف قريباً، بعد أن شوهد فستان زفاف أبيض ضخم في الطائرة الخاصة بكايلي، كما زُعم بأن شقيقاتها سوف يأتينَ إلى أوروبا.

ويشار إلى أن كايلي استأجرت يختاً ضخمًا بقيمة 250 مليون دولار للإحتفال بعيد ميلادها الثاني والعشرين مع عائلتها وأصدقائها.

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