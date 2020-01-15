كريس مارتن يحرج ابنته في مكان عملها والأخيرة تطرده.. فما الذي فعله؟!

حلَّ النجم الإنجليزي "كريس مارتن" وزميله عازف الغيتار "جوني باكلاند" ضيوفًا في برنامج The Ellen Show مع مقدمة البرامج الكوميدية "إيلين دي جينيريس".

وحينما سألته مُضيفة البرنامج حول إذا ما كان أطفاله يعتبرونه شخصًا رائعًا، أو يسخرون منه كما يفعل أبناء أشقائها وشقيقاتها، حينها استذكر "مارتن"، عضو فرقة Coldplay، موقف جرى بينه وبين ابنته المراهقة "آبل"، إذ كان على شفير إحراجها في أول يوم لها في إحدى متاجر بيع الملابس.

وقال: "إنها أول وظيفة لها وهي بعمر الـ16 تقريبًا تحاول شق طريقها نحو العالم، إنني فخور بها كثيرًا."





وتابع مستطردًا بالحادثة أنه أراد مفاجأة ابنته من زوجته الأولى النجمة العالمية "غوينيث بالترو" في مكان عملها وشراء بعض الأغراض من المتجر، وانتقى تيشيرت، ثم توجَّه لمكان المحاسبة لدفع سعر حاجياته، وحينما لاحظت ابنته قدومه، حرَّكت شفتيها قائلةً: "أبي أحرج".

وقال "مارتن": "شعرت بالإحراج، لذلك انتقلت إلى طابور آخر ممسكًا بتيشيرتي وخائفًا من ابنتي"، ثم دفع المبلغ وتوجَّه إلى سيدة وطلب منها إعطاء ابنته البودينغ الذي أحضره لخا، وحينما همَّ بالخروج، صرخت ابنته قائلة: "أحبك أبي".

يذكر أن فرقة Coldplay ستطلق ألبومها الثامن بعنوان Everyday Life في شهر نوفمبر عام 2019.