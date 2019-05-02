كيت ميدلتون بإطلالة فاخرة أثناء افتتاحها مدرسة للأطفال.. ما سر ابتسامتها؟

عادت دوقة كامبريدج "كيت ميدلتون" إلى أجواء العمل، بعد عطلة عيد الفصح، حيث افتتحت مدرسة بيرز العائلية الجديدة للأطفال المستبعدين، وهي جزء من المركز الرئيسي الجديد آنا فرويد للأطفال والأسر في شمال لندن.

ظهرت كيت بإطلالة ملكية أنيقة، حيث ارتدت فستان أخضر ضيق، من مجموعة إيميليا ويكستيد، ,وبقصة النفاش من أسفل، كما يبلغ طوله حد الركبة، ونسقت معه حقيبة يد توتية تكلفتها 495 جنيه استرالي، وحذاء بكعب عالٍ بتوقيع جيانفيتو بقيمة 566 جنيه استرليني، وأكملت إطلالتها الفاخرة بأقراط ألماسية من ماركة كيكي ماكدونو.

وخلال وقت لاحق، شوهدت دوقة كامبريدج في حالة معنوية إيجابية وهي تضحك بعد أن تمنت زميلتها إيمي هيرينج الحظ السعيد لها قبل خطابها، ولم تفارق البسمة وجه دوقة كامبريدج خلال تحدثها مع الاطفال هناك.

وأثناء الزيارة استوقف كيت طفل صغير اسمه ليو يبلغ من العمر 13 عاماً حيث ألقى قصيدة لها تتحدث عن فقدان والدته وهو بعمر التاسعة، فلم يستطع أن يعيش مع والده، وانتقل ليكون مع جده، ثم اتجاهه نحو السلوكيات السيئة مثل السرقة، لكنه كافح هذا الامر بتوجهه نحو المدرسة والتزامه فيها.

ويشار إلى، أن كيت شاركت في خدمة يوم أنزاك Anzac Day في دير وستمنستر مع صهرها الأمير هاري، الذي يستعد لاستقبال الطفل الملكي خلال أيام قليلة.

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