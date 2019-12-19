كيت ميدلتون بإطلالة مستوحاة من الترتان الأسكتلندي خلال غداء عيد الميلاد

يقام غذاء الملكة في قصر باكنغهام يوم الأربعاء الذي يسبق يوم عيد الميلاد وذلك قبيل مغادرة الملكة إلى ساندرينغهام لقضاء موسم الأعياد هناك.

ويحضر هناك جميع أفراد العائلة المالكة حيث أنها تعد فرصة لالتقاء الملكة بهم، وكان من ضمن الحضور الأمير ويليام وكيت ميدلتون وأطفالهما الثلاث.

وعند وصول دوقا كامبريدج إلى القصر تم التقاط عدة صور لهم مع اولادهم وهم في السيارة حيث بدت كيت ميدلتون للوهلة الأولى كما لو أنها تحضر حفل ترتان أسكتلندي.

فارتدت دوقة كامبريدج فستان من قماش الترتان الأسكتلندي الطويل والذي جاء باللونين الاحمر والأسود من مجموعة Emilia Wickstead والذي يبلغ قيمته ما يقار 1920 جنيه أسترليني.

ويبدو واضحاً بأن إميليا هي المصممة المفضلة لدى دوقة كامبريدج حيث أنها تمتلك بالفعل تنورة بنفس نمط الترتان كانت قد ارتدتها سابقاً ويعتقد أن قطعة اليوم ليست فستان إنما قد تكون بلوزة تلائمها.

وكان الأمير ويليام في إحدى السيارات مع ابنهما الأكبر جورج والذي كان يجلس في المقعد الأمامي بجانبه بينما كانت كيت في سيارة أخرى مع الأمير لويس والأميرة تشارلوت.

ومن جهة أخرى لم تكن هناك أي إشارة على تواجد الأمير هاري وزوجته ميغان وابنهما آرتشي واللذين لا يخططان بالعودة إلى بريطانيا حتى العام المقبل حيث أنهما في استراحة لمدة ستة أسابيع من الواجبات الملكية لقضاء فترة مع طفلهما آرتشي في بلد لم يكشفا عنها.

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