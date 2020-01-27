كيت ميدلتون تحتفل بذكرى تحرير أوشتيفز.. وتعلّق "رواياتهم ستبقى معي"

التقطت دوقة كامبريدج "كيت ميدلتون" صور للأطفال الناجيين من الحرب العالمية الثانية الذين استقروا في بريطانيا منذ ذلك الوقت وذلك للاحتفال بالذكرى الخامسة والسبعين لتحرير أوشفيتز.

وكان ستيفن فرانك البالغ من العمر الآن 84 عاماً من بين حفنة من الأطفال الذين نجحوا في الخروج من معسكرات الاعتقال الكثيرة التي أرسل إليها وكانت إيفون بيرنشتاين البالغة من العمر 82 عاماً مخبأة عندما كانت طفلة في فرنسا.

وفي إحدى لقطات الصور التي التقطت لوضعها في المعرض الجديد ظهر ستيفن فرانك وهو يحمل مقلاة حيث كانت هذه إحدى أغراض والدته التي احتفظ بها خلال فترة وجوده في المعسكر فكانت والدته تضع فتات الخبز مضيفه عليه بعض الماء الساخن لصنع العجين، وتحرّم نفسها لإبقائه على قيد الحياة.

وقالت كيت وهي راعية الجمعية الملكية للتصوير الفوتوغرافي: "رغم الصدمة التي لا تصدق في بداية حياتهم فقد كانا اثنين من أكثر الناس تأكيداً للحياة ولديهما شرف للوفاء".

وأضافت: "إنهم ينظرون إلى الوراء فيجدون تجاربهم مليئة بالحزن ولكن أيضاً مع الامتنان بأنهم كانوا محظوظين بنجاحهم في الهروب، وستبقى قصصهم معي إلى الأبد".

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