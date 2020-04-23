كيت ميدلتون تحتفل بعيد ميلاد ابنها لويس.. شاهد شكله بعمر السنتين (صور)

لا يسعنا تصديق أن ابن دوقة كامبريدج "كيت ميدلتون" والأمير "ويليام" سيبلغ عامه الثاني اليوم الخميس، فقد مرَّ الوقت بسرعة كبيرة.

ونشر الحساب الرسمي لقصر كنسيغتون صورًا رائعةً للأمير "لويس" احتفالًا بعيد ميلاده الثاني، الذي يأتي بعد يومين من عيد ميلاد الملكة إليزابيث الـ94، حيث أشرفت على التقاط الصور "كيت ميدلتون"، المعروفة باحترافيتها في التصوير.



ويظهر "لويس بشعره الناعم وابتسامته اللطيفة غاية في اللطافة، ويبدو أن والديه الملكيين يبقيانه منشغلًا في رسم قوس قزح احتفالًا وتكريمًا لمنظمة خدمة الصحة العالمية، فتظهر يداه مغطيتين بألوان قوس القزح بينما يحدِّق في عدسة الكاميرا وابتسامة لطيفة على وجهه.











ويبدو واضحًا التشابه بينه وبين شقيقه الأكبر الأمير "جورج"، البالغ من العمر ست سنوات، فكلاهما يمتلكان تقسيمة الوجه نفسها على شكل قلب، والخدود الوردية، بالإضافة إلى الابتسامة والأسنان ذات الفجوات.



وفي وقت سابق، نشر الحساب الرسمي لقصر كنسينغتون مقطع فيديو لطيف يجمع أبناء دوقي كامبريدج وهم يحيّون أولئك الذين يسهرون الليالي لحماية المملكة المتحدة من تفشي فيروس كورونا الذي أودى بحياة الآلاف.

في مقطع الفيديو، يقف الأمير "جورج" والأميرة "شارلوت"، وأخوهما الصغير الأمير "لويس" إلى جانب بعضهم البعض، بينما يبدأون بالتصفيق بحرارة، وأُرفق المنشور بتحية، كتب فيها: "إلى جميع الأطباء والممرضات ومقدمي الرعاية والأطباء العامين والصيادلة والمتطوعين وغيرهم من موظفي هيئة الخدمة الطبية الوطنية ممن يعملون بلا كلل لمساعدة المتضررين من فيروس كورونا المستجد، شكرًا لكم".

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